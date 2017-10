Film Sněhulák: Namísto mrazivé detektivky tající břečka

Občas to prostě neklapne. Kdybyste filmového Sněhuláka odhadovali jen podle velkých jmen, která v něm jsou zainteresována, vyjde vám z toho produkt přinejmenším stejné kvality, jako by byla ledová socha vytesaná z jezera plného vody Evian tím sekáčkem na led, který používala Sharon Stoneová ve filmu Základní instinkt. Jenže občas to prostě neklapne. A filmový Sněhulák je ve skutečnosti jen bahnitou břečkou, která zbude po ledové soše (vytesané z jezera plného vody Evian sekáčkem na led, který používala Sharon Stoneová ve filmu Základní instinkt) při prvním tání.

Tedy, ne že by zrovna knižní předloha, kterou napsal norský bestsellerista Jo Nesbø, byla zrovna ledovou sochou vytesanou z jezera... a tak dále. To je ostatně ta potíž s bestsellery. Když je něco knižní bestseller, neznamená to ještě, že je to nutně nějak zvlášť dobré. Znamená to jen, že se to líbí hodně lidem. A o tom, co se líbí hodně lidem, se můžete přesvědčit třeba podle výsledků voleb. Jo Nesbø píše svižně našlápnuté detektivky o detektivovi Harrym Holeovi, které se prodávají opravdu dobře – mějte ale na paměti, že opravdu dobře se prodávala i Šifra mistra Leonarda, a co to bylo za dílo. Nebo Dívka ve vlaku. Vzpomínáte si na Dívku ve vlaku? Kristepane. Není každá dívka Zmizelá. Na knižním trhu najdete fůru lepších detektivek než je Sněhulák (co takhle Dramatik od Kena Bruena nebo Rychlopalba Štěpána Kopřivy?), ale severská krimi frčí a Nesbø se prodává jak ďas, takže co takhle z toho vytvořit filmovou frančízu pro herce Michaela Fassbendera?

Nenechme nic náhodě: do režijní stoličky umístěme fenomenálního švédského režiséra Tomase Alfredsona, tvůrce fascinujících kousků Ať vejde ten pravý či Jeden musí z kola ven. Vedle charismatického Fassbendera v hlavní roli rozesejme po těch vedlejších monumentální skvadru naprosto luxusních herců, počínaje Rebeccou Fergusonovou, která byla super jak v Mission Impossible – Národ grázlů, tak ve vesmírném hororu Život, Charlottu Gainsbourgovou z Antikrista, Nymfomanky a všeho tohohle trierovského umění, J. K. Simmonse, který na plátně pokaždé působí trochu jako kdyby měl Hulk rejstřík shakespearovského herce, ať už hraje J. Jonaha Jamesona v Raimiho spider-manovské trilogii nebo bubenického otrokáře ve Whiplash. A co takhle Vala Kilmera? Nebyl Val Kilmer skvělý v Nelítostném souboji Michaela Mana? Nebo v... Batmanovi..?

Jakmile se na plátně ve Sněhulákovi objeví Val Kilmer, je to jeden z prvních výraznějších signálů, že tady možná něco trochu nehraje. Kilmer v některých scénách působí, jako by musel být předabován, a jeho dějová linie z celého příběhu visí jako fusekle na šnůře. A jakoby zrovna tahle dějová linka torpédovala celou mrazivou fazónu, za niž se do té chvíle snímek skrývá, začne se velmi rychle drolit a rozpraskávat i celý detektivní příběh detektiva Holea, který by měl člověk z nějakého důvodu chtít sledovat. A to v celé své hrůze: čím déle se stále bezradnější hrdinové plácají od jedné sněhové závěje ke druhé a čím více bizarních, zcela nerozehraných vedlejších postaviček při svém pátrání potkávají, tím více působí strašidelní sněhuláci jako ti srandovní sněhuláci z Calvina a Hobbese a začíná být zřejmé, že příběh celovečerního Sněhuláka není ani zdaleka tak zajímavý, jako libovolná epizoda televizního detektivního seriálu Luther s Idrisem Elbou.

Pořád je ale naděje. Divák vedený rozechvělou, leč učenou rukou režiséra Alfredsona, který mu ve vší té severské chandře sem tam předhodí nějaký artově dvouznačný prostřih, může v pauzách mezi zíráním na hodinky pořád ještě doufat, že se to nějak vybere, že to nakonec dostojí té šestákové nabušenosti Nesbøvých knih, že to nakonec všechno k něčemu bude... ale ne. Když se film konečně dovleče sněhem k závěrečnému odhalení, konfrontaci a vyústění, můžete jen fascinovaně sledovat, jak může být mizerné odhalení trumfnuto absurdní konfrontací a pohřbeno jedním z nejzoufalejších vyústění detektivní zápletky, jaké jste kdy viděli na filmovém plátně.

Občas to prostě neklapne, no. Ale Fassbender je super. Tak snad mu na to aspoň budou chodit lidi.

Hodnocení: 2 sněhuláci z 5