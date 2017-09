Vraťme se ke Komiksové historii světa Larryho Gonicka. Ta vycházela v pěti dílech v nakladatelství BB/art od roku 2003 a byla prostě skvělá. Gonnick používal nejnovější poznatky a doplňoval je vtipy, které pomáhaly zapamatovat si danou látku. U Sexkomiksu používají autoři trochu jinou strategii, a to i přes to, že z Gonicka evidentně vycházejí. Informace o sexu také doprovázejí vtipy. Ovšem jsou toho ražení, že se budete opravdu hodně snažit, abyste na ně zapomněli.

Pravda, autoři Philippe Brenot a Laetitia Corynová příliš neuvádějí, odkud čerpali, ale pakliže jste četli Egypťana Sinuheta, bude vám kapitola o starém Egyptě povědomá. Ale to jen tak na okraj. Sexkomiks je nabitý informacemi, často vyvrací nejrůznější pověry (věděli jste třeba, že pás cudnosti se ani omylem nepoužíval během křížových výprav, protože jej vymysleli až o pár století později?) a vysvětluje, odkud se vzal který předsudek.

Nejvíce pak Sexkomiks tepe do aristotelského pojetí ženy, na které navazovali všichni církevní otcové křesťanství. Zjednodušeně, ale jasně ukazuje, proč měly ženy v historii tak mizerné postavení a žádné zastání. Ostatně celý komiks je silně profeministicky zaměřený. A jde jednoznačně o pozitivum. Pozice mužů v jednotlivých kulturách je poměrně známá (často jde přece jen o historii mužů, a nikoli lidstva); informace uváděné o ženách a jejich sexualitě v průběhu dějin jsou osvěžující. A to do takové míry, že nad tím, jaké byly ženy chudinky, se při čtení budou rozčilovat dokonce i muži.

Uveďme třeba jednu z méně známých tezí Hippokrata, otce medicíny: Nejdůležitějším ženským orgánem je děloha. Pokud není dostatečně prosáklá semenem, krev se z ní tlačí zpět nahoru, což vede k napětí a nervozitě. Jakmile se dotyčná vdá, nemoc pomine. Inu. A takhle to bylo celé dějiny a ženy opravdu neměly na pyjích ustláno. Jméno popsaného problému je hysterie. A lékaři ji všemožně léčili ještě na konci 19. století (což popisuje třeba stejnojmenný film režisérky Tanyi Wexlerové z roku 2011).

Nad mnohými informacemi v komiksu budete nevěřícně vrtět hlavou, ale na druhou stranu budete rádi, že se konečně dozvíte, odkud která pověra pramení. Třeba ta o Ónanovi, který se ve skutečnosti neznelíbil bohu kvůli masturbaci, ale kvůli přerušované souloži (čímž prý vymyslel první antikoncepci).

Obstojí Sexkomiks také jako komiks? Neobstojí. Již zmíněná snaha o vtipnou ilustraci poměrně seriózního textu nefunguje. Ve skutečnosti po přečtení celé knihy budete marně hledat odpověď na otázku, proč se pro tuto formu autoři vlastně rozhodli a komu je publikace určená. Kvůli zpřístupnění textu to není; zas tolik ho nenapsali a v zásadě nejde o nijak složité čtení. Navíc jde o čtení o sexu, proboha! Co už bychom to byli za lidi, kdyby nás nebavilo tohle téma? Celé to nakonec vyznívá jako taková komiksová onanie. Promiň, Ónane.

Takže resumé – čtení je to zábavné, ale jako komiks trochu otravné. Pokud tedy nejste právě žáky 6. B obecné školy. A pokud jimi jste, ty vtípky si zaručeně moc užijete.