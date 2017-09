Seriál Krajinou domova, který vysílá Česká televize, by měl být povinně promítán na školách

Bez nadsázky – první i druhou řadu dokumentů Krajinou domova, které vysílá veřejnoprávní Česká televize, by bylo dobré pouštět žákům a studentům na všech školách v zemi. Něco takového může připomínat propagandistické nápady totalitních režimů, ale v tomto případě by se skutečně o něco podobného nejednalo. Naopak by šlo o pozoruhodné vzdělávání o České republice. Navíc by byl projekt pro studenty daleko záživnější než memorování textů z knih a mohl by nahradit část učiva hned v několika předmětech.

Druhou sérii dokumentů Krajinou domova začala ČT vysílat na svém druhém programu 7. září. A každý čtvrtek je to lahůdkový pořad především pro oko, ale hodně se u toho můžete i naučit. Zcela jistě uvidíte a uslyšíte o České republice i to, co neznáte. Což je věc výjimečná.

Už loni, v době vysílání první série, jsem napsal, že alespoň občas pochválit Českou televizi je dost složité – tvorba je nevyrovnaná a někdy lze oprávněně pochybovat o tom, že se jedná o veřejnoprávní vysílání. Například právě probíhající pondělní seriál „Trapný padesátky“ je rozhodně střelbou zcela mimo. Naopak ojedinělé dokumenty Krajinou domova jsou krásným barevným divadlem, které vám představí naši zemi z nebývalých pohledů.

V 10 dílech druhé série jsou postupně představovány například Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory, Šumava, Beskydy, skalní města Českého ráje, Kokořínska, Labských pískovců a Českého Švýcarska, jeskyně Moravského krasu i stepní kopce na jihu Moravy. Vůbec poprvé budeme mít možnost nahlédnout do jádra Doupovských hor, jedinečné sopečné krajiny, která je vojenským újezdem. Na rozdíl od první série se tvůrci pod vedením Petra Krejčího tentokráte zaměřili více i na zvířata.

Druhá série se natáčela 21 měsíců, celkem bylo natočeno 1125 hodin hrubého materiálu a autoři u toho najeli 25 tisíc kilometrů. Vše bylo pořízeno za pomoci speciální techniky (zejména pohledy s pomocí dronů nikdy normálně vidět v přírodě nemůžete) a je zde velké množství časosběrných a leteckých záběrů.

Podobně jako v první sérii je ale mluvený komentář k dokumentům často strašlivě patetický, je to vlastně zbytečné nadsazování něčeho, co mluví i samo za sebe. Ne, problém to není, ale dílo mohlo být ještě dokonalejší. Tak snad u třetí série? Pokud nějaká bude.

A když jsem na začátku psal o té škole. Dokumenty Krajinou domova by mohly nahradit část učiva v přírodopise, zeměpise, dějepise, či občanské výchově. Ale možná i v jiných předmětech podle zaměření a stupně škol. Protože Česká televize je placena především z koncesionářských poplatků (tedy z druhu určité daně uvalené na občany), snad by nemuselo být takovým problémem, poskytnout po odvysílání tento materiál školám. Jistě, už slyším, jak tomu brání to i ono. Ale to by byla skutečně ohromná škoda. Podobný pohled na Českou republiku jako je projekt Krajinou domova totiž učitelé a školy nemohou dětem při vyučování vůbec nabídnout.