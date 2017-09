Bond, James Bond. Fosilie se vrací v komiksu

James Bond je zkamenělina. Relikt z minulého století, který se snaží nějak přežít v tisíciletí novém. Můžete si nesouhlasit, ale je to tak. Chlapáctví odzvonilo. Jen se podívejte kolem sebe, co móda provádí mladým mužům – bouchačky jsou nahrazeny hackerstvím, doba je korektní a bezzubá. Co s agentem 007, který (možná ke své smůle) stále ještě trochu žije?

Takhle nějak vnímá bondovskou problematiku slavný americký komiksový scenárista Warren Ellis (Transmetropolitan, Fell). Bond i jeho oddělení jsou v jeho podání pro MI5 nepohodlné, agenti dokonce nesmějí oficiálně nosit zbraň. Moneypenny a M jsou v rámci multikulturismu afrického původu (proboha, jsme dostatečně politicky korektní?) a jediné, nač je tu ještě trochu spoleh, je Q a jeho dílna plná skvělých udělátek.

Takové rozdal Ellis karty Bondovi v novém komiksu Vargr, který právě vydalo ComicsCentrum. A co jeho protivník? Nežije v sopce, kdepak, ani padouši už dneska nemají styl. Jde o chemika, který přišel na trh s novou drogou, jež provádí s těly feťáků velmi brzy nehezké věci. A droga se šíří Británií, která netuší, jak s problémem naložit. Sofistikovaná řešení došla, přišel čas pro 007. A zatímco jeho nadřízení o jeho praktikách pochybují, James si je jako vždy naprosto jist a vše zvládá s britským nadhledem a úsměvem na tváři.

Vyráží do Německa, kde se bez odkladu pouští do vyšetřování – respektive vyšetřování se pouští do něj, protože padouši si na něj počíhají už na letišti. A pak už to jde jako v každé další bondovce. Tu a tam se objeví intermezzo, které předvádí, jak je na tom špionážní svět špatně, a na studenou válku se tu vzpomíná s podobnou nostalgií, s jakou půlka Ameriky myslí na staré dobré jižanské pořádky.

Akce zabírají někdy hned několik stránek po sobě, kde si sice neužijete textu, ale kreslířské umění Jasona Masterse dobře popisuje události v rychlém střihu i bez mluvení. Kamerou se tedy Vargr filmům bohatě vyrovná. Jediná potíž – výbuchy a střelba jsou jen nakreslené, což je zejména u bondovky proklatá škoda.

Škoda je i to, že se tak nějak nedostalo na bondgirl, ale to mohou milovníci akce naopak považovat za bonus. Vyvrcholení je obstojně velkolepé, a i když nový Bond rozhodně nepatří k nejlepším Ellisovým opusům, jde o slušnou jednohubku, která potěší milovníky nejslavnějšího agenta na světě.

Zároveň je asi dobré uvést, že Ellis je většinou běžcem dlouhých tratí a první kniha mu stačí sotva na rozehřátí. Doufejme, že když už má Bond takhle slavného scenáristu, dočkáme se v dalších knihách příběhů flemingovských rozměrů. Vždyť značku James Bond má tento komiks přiklepnutou oficiálně. Tak snad se jedné z celosvětově nejoblíbenějších zkamenělin podaří najít místo na slunci i v komiksu.