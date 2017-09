Praha, jak ji neznáte. Hlavní město se mění pod rukama ilustrátorů

V roce 2002 založil Vladimír Strejček s kamarády studio DRAWetc. a začal tím psát novou kapitolu komerční ilustrace v České republice. S milníky, kterých bylo za posledních 15 let nepočítaně, se můžete seznámit při příležitosti slavnostního večera 21. září v galerii The Chemistry Design Store. Vstupné je zdarma.

"Slavnostní večer odstartuje krátká retrospektivní prezentace historie studia 15 let v 15 minutách, kterou představí Vladimír Strejček a Petr Fašianok, aby si návštěvníci mohli uvědomit ten neskutečný vývoj ilustrace. Proběhne komentovaná výstava na téma "Praha - báje, pověsti, historie, zkazky, legendy a tak vůbec". Téma volně zpracovalo 11 ilustrátorů a designérů a celý set bude k vidění a prodeji v prostorách The Chemistry Design Store na Malé Straně od 21. září do konce října. A aby toho nebylo málo, dražit se budou tři originální malby, které vznikly na motivy designu kelímků pro McDonalds z dílny studia DRAWetc. Výtěžek aukce pomůže na výstavbě domu pro rodiče dlouhodobě nemocných dětí na hematologicko-onkologické klinice FN v Motole," říká o výstavě managing directorka studia Natálie Sahulová.

Slavnostní večer a zahájení výstavy: 21.9. 2017 od 18 hodin v The Chemistry Design Store, U Lužického semináře 86/11, Malá Strana.