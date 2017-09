Televizní ceny Emmy ovládly seriály Příběh služebnice a Viceprezident(ka). A kritika Trumpa

Antiutopie Příběh služebnice se opírá o stejnojmennou knižní předlohu a od letoška ji nabízí streamovací služba Hulu. Viceprezident(ka) běží v USA už od roku 2012 na placeném kanálu HBO.

Nejlepším režisérem seriálového dramatu je Reed Morano (Příběh služebnice), ocenění za nejlepší režii v žánru komediálního seriálu si převzal Donald Glover za seriál Atlanta.

Ocenění pro nejlepšího herce v dramatickém seriálu si ze slavnostního večera v Los Angeles odnesl Sterling Brown, který se zaskvěl v seriálu This Is Us. Ženskou obdobu ocenění dostala Elisabeth Mossová ze seriálu Příběh služebnice.

Nositelem ocenění pro nejlepšího herce v komediálním seriálu je Donald Glover (Atlanta), cena pro nejlepší komediální herečku náleží Julii Louisové-Dreyfusové za Viceprezident(ku), která titul získala již pošesté za sebou, což je nejvíce cen Emmy udělených jednomu umělci za jedinou roli.

Úspěšný večer prožili i tvůrci seriálu Sedmilhářky, který si odnesl celkem pět cen včetně hereckých pro Nicole Kidmanovou a Lauru Dernovou.

Velké pozornosti se dostalo Alecu Baldwinovi, který si přišel pro cenu za nejlepší vedlejší komediální roli, kterou získal za ztvárnění Donalda Trumpa v parodické sérii televize NBC Saturday Night Live. "Předpokládám, že bych měl říci, pane prezidente, tady je konečně ta vaše Emmy," prohlásil Baldwin v narážce na Trumpův opakovaný neúspěch v boji o cenu, o níž se ucházel se svou soutěžní reality show The Apprentice, kterou uváděl.

Hollywoodští umělci většinou nejsou Trumpovi nakloněni a mimo jiné kritika jeho protipřistěhovaleckých postojů zazněla již například na letošním předávání Oscarů. Během nedělního večera se na jeho adresu přímo či nepřímo kriticky vyjádřilo množství herců i moderátor Stephen Colbert.

Zatímco protitrumpovské narážky měly u publika složeného převážně z celebrit pozitivní ohlas, smíšené reakce vyvolal příchod Trumpova bývalého mluvčího Seana Spicera, který si na pódium přitlačil pojízdný řečnický pultík známý z Bílého domu. Colbert ho vyzval, aby odhadl počet lidí v sále v narážce na sporné údaje o počtu lidí na lednové Trumpově inauguraci, které podle mnohých Spicer výrazně nadhodnocoval. "Toto bude vůbec nejpočetnější publikum na Emmy," parodoval svůj tehdejší proslov Spicer, což sice v sále vyvolalo rozpačitý smích, avšak na sociálních sítích spustilo vlnu kritiky, neboť prý šlo o zlehčování Spicerových nepravdivých výroků v roli mluvčího hlavy státu.

Ceny Emmy jsou považovány za nejvýznamnější ocenění v oblasti televizní tvorby na světě. O vítězích rozhoduje na 22.000 členů Akademie televizních umění a věd.