Chudák srdcerváč Thorgal. Ani od roku 1990 ho nemáme komplet

Thorgal si rád stěžuje, že ho pronásledují samé útrapy. Je to pravda a jeho vydávání v českém jazyce to jen potvrzuje. Přitom právě Thorgal patří k těm, kdo v roce 1990 protrhávali komiksovou panenskou blánu porevolučního Československa. V obřím nákladu vyšel v nakladatelství S. Press sedmý díl ságy. Pověstné Dítě z hvězd. Začít sedmým dílem nezní jako nejlepší plán, ale právě zde se objasňuje Thorgalův kosmický příběh. Pamětníci jej četli mnohokrát – působil totiž jako zjevení a nic jiného na trhu vlastně nebylo (stejné vydavatelství ještě stihlo představit polského sci-fi hrdinu, detektiva Funkyho Kovala).

Pak se dlouhých devět let nic nedělo, až nakladatelství Crew zkusilo štěstí a vydalo třetí, čtvrtý a devátý díl Thorgala. Přitom devátý až v roce 2001. To dostal u Crwe poslední šanci. O dva roky později zkouší znovu štěstí u nakladatelství BB/art, kde vyjde páté, šesté, osmé a desáté album. Dokonce poprvé a naposledy v pevné vazbě! Vypadá to nadějně, ale ani zde Thorgalovi pšenka nekvete. Zavíráme.

V roce 2010 přichází Albatros (Cooboo) a během dvou let vydá dalších pět alb s pořadovými čísly 14., 15., 16., 1. a 2. Přesně v tomto pořadí. Pět let se nic neděje a nyní další dva díly, 11. a 12., vycházejí u Egmontu (také součást Albatros media). Pět různých nakladatelství, sedmadvacet let. A pořád nic. Knihy jsou každý pes jiná ves, ale Egmont slibuje další tři pokračování, čili budeme mít osmnáct dílů v řadě! Co na tom, že Van Hamme jich napsal 29 a dalších šest už stihl napsat Yves Senté. Stanovujme si malé cíle a buďme šťastni, že jsme se konečně dočetli dokončení příběhu ze Země Qaa, který kdysi začal vydávat BB/art.

Thorgal se v něm vypraví hledat svého uneseného syna až do předkolumbovské Ameriky, která je v Rosińského podání samý močál, samá krev. Zároveň se poodhalí osudy Thorgalovy původní rodiny, takže pokud patříte mezi ty, které zasáhlo v roce 1990 Dítě z hvězd, budete mít z nových pokračování velkou radost. Tanatlokovy oči (11. díl) vyšly na začátku prázdnin a Město ztraceného boha (12.) právě teď.

Thorgal se totiž neodvratně musí setkat s otcem, jenž svým šílenstvím přivodil zkázu celé posádce hvězdoletu, na němž byl Thorgal počat. Dokončení příběhu Qaa pak nalezneme v albu Mezi zemí a světem, které, doufejme, vyjde ještě letos. Ti nejurputnější si snad jednou budou moci přečíst Thorgala v češtině komplet. Těm, kteří se narodili po roce 1990, přejeme, aby někdo vytvořil edici omnibusů, v nichž by Thorgal vyšel chronologicky po více albech najednou. To je totiž asi jediná správná cesta, jak frankofonní alba s osmačtyřiceti stránkami v Česku vydávat. Ale nerouhejme se a buďme rádi, že Thorgal stále bojuje. Je to skvělý komiks. A v Albatrosu pracují hrdinové.