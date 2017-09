Irena Obermannová: Za recenzi na seriál Trapný padesátky dám jejímu autorovi pěstí

Po uvedení prvního dílu nového seriálu České televize Trapný padesátky uveřejnil reflex.cz recenzi Viliama Bucherta na tento premiérový díl. Autorak scénáře Irena Obermannová v reakci na článek poslala do redakce dopis, ve kterém žádá jeho zveřejnění. Tímto tak činíme:

Vážení pánové,

hluboce ctím právo každého recenzenta na kritiku. Ovšem jen v případě, že si neplete recenzi s nenávistným výpadem.

Domníváte se, že je v pořádku začít recenzi, která se tváří seriozně, subjektivním nenávistným výpadem recenzenta? (cituji: nemusím spisovatelku Irenu Obermannovou) Domníváte se, že je správné, když zadáte recenzi někomu, kdo je proti jednomu (z několika) tvůrců osobně zaujatý a ještě to hrdě hlásí? Copak on neví, jak se tvoří televizní seriál? Nebo to ví a jen tak si kopne? Proč mě váš časopis opět šikanuje?

Mám toho právě dost. A navíc - copak váš recenzent zná natolik málo profesi, kterou posuzuje, že se domnívá, že televizní seriál má výhradně v rukou jeden člověk? Copak pan Buchert neví, že jde o televizní a tedy týmové dílo?

Ze všech těchto důvodů důrazně žádám na vašich stránkách zveřejnění tohoto emailu a omluvu A vzhledem k tomu, že pan Villiam Buchert zjevně rád kope do bezbranných žen, vyzývám ho na souboj. Chci mu totiž dát pěstí, nic jiného si za tuto údajnou recenzi nezaslouží. Budu ráda, když mi dá vědět kdy a kde se s ním mohu potkat, abych mu ji vrazila, nemá totiž na vašich stránkách email.

S pozdravem,

Irena Obermannová