Seriál Trapný padesátky: Česká televize se snaží stylově dostat na vrchol trapnosti

Zásadním problémem „Trapných padesátek“ je fakt, že to, co přijde někomu neskonale vtipné, považuje jiný za úplnou hloupost. To může u některých diváků změnit pouze dokonalé zpracování, ale ani to v tomto případě nepřišlo. Recenzentka Mirka Spáčilová na webu iDnes.cz trefně napsala, že „trapnost je základem každého sitcomu, ale jako zdánlivě bezděčný zdroj smíchu, nikoli hrdé heslo na standartě“.

Režisérem „Trapných padesátek“ je Michal Vajdička, uznávaný divadelník, a podle prvního dílu to bude často vypadat skutečně jako na divadle a ne v televizi. Jenže to pak nefunguje jako celek.

Pro Českou televizi možná mohlo být varováním, že Vajdička byl v roce 2015 režisérem přihlouplého a nepodařeného seriálu Bezdružice na televizi Barrandov.

Irena Obermannová ke svému námětu pak řekla, že „padesátka je pro ženu důležitý životní mezník, je to přechodový věk z jedné životní fáze do druhé a je nesmírně zajímavé, jak se dnes tyto ženy mění. Vypadají a chovají se úplně jinak než předešlé generace. Ačkoliv už jsou mnohdy babičkami, cítí se mladé a jsou mladé.“ Má pravdu. Jenže seriál evokuje spíše trapnost u těchto žen. Snad to tak nebude ve všech dílech, ale laťka byla nastavena dost nešťastně.

Většina toho, co se v prvním díle odehrálo, bylo až příliš očekávatelné a někdy to vycházelo z humoru a pohledu na svět skrze sociální sítě, což není na obrazovku jednoduše přenositelné. Doprovázely to hlášky komunálního formátu jako „negativní myšlení je dost cool“, či tradiční klišé, jak moderní žena snídá ve vaně šampus s jahodami.

Zazněla také bezděčná rada pro ženy-padesátnice: Budete úžasná, když „hodně šukáte“. No…

Na první díl „Trapných padesátek“ se dívalo 640 tisíc diváků, což není vzhledem k vysílacímu času (21:00) špatné. Otázkou ale je, na jaké diváky tímto seriálem veřejnoprávní televize míří. Na rozdíl od jiných televizí se tak ptát musíme, protože za tuto instituci platíme povinný koncesionářský poplatek a všichni jsme tak trochu „majiteli“ ČT.

Že ale Česká televize umí i v tomto oboru hezky „zabodovat“, svědčí výborný seriál Čtvrtá hvězda z roku 2014. To byla vytříbenější zábava.