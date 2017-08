O šíleném vraždění masového vraha Breivika v Norsku vznikne film. Práva získal Netflix

Film o masovém vraždění Breivika se začne natáčet už teď na podzim. Jak předtím informoval norský deník Bergens Tidende, režisér Greengrass na scénáři spolupracuje s místní novinářkou Åsne Seierstadovou. Ta napsala knihu „En av oss“ (Jeden z nás), která podrobně a analyticky popisuje Breivika a jeho činy.

„Film ale může být pro mnoho lidí velkou zátěží, protože rány jsou pořád otevřené,“ říká k natáčení novinářka Seierstadová, která se kvůli tomu obrátila na skupiny pozůstalých. Breivik totiž zavraždil mnoho mladých lidí a autoři filmu chtěli mít jistotu, že jejich dílo nevyvolá právě u rodin obětí nepřiměřené reakce. Nakonec se vše podařilo domluvit.

Breivik (38), který se letos přejmenoval na Fjotolfa Hansena, dostal za svoje zločiny 21 let vězení. V Norsku totiž neexistuje ani trest smrti, ani možnost vyššího trestu. Jenže soud rozhodl, že teroristovi nesmí být trest snížen a po jeho uplynutí může být prodloužen. Z vězení by se proto neměl do konce života dostat.