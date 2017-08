Car Mikuláš II. jako prostopášník: Poprask okolo nejočekávanějšího ruského filmu roku

Nehledě na kritiku ruských mravokárců se je ale pravděpodobně na co těšit. Režisér filmu Alexej Učitěl oznámil, že se svým nejnovějším snímkem v přepočtu za 630 miliónů korun hodlá bojovat o nominaci na Oscara. O vyslání ruskojazyčného filmu, který by na začátku příštího roku soutěžil v sekci Nejlepší film v cizím jazyce, rozhodne ruská oscarová komise.

Jednou z podmínek pro zařazení filmu do soutěže je její uvedení do 1. října. Učitěl již oznámil, že v Moskvě a Petrohradě proběhly uzavřené projekce, které bude následovat oficiální uvedení do kin v den stého výročí Říjnové revoluce 25. října letošního roku. Naposledy byl ruský film nominován do užšího oscarového výběru v roce 2014. Šlo o Leviathana Andreje Zvjaginceva, jenž byl Ruské pravoslavné církvi trnem v oku shodou okolností také.

Zatímco Leviathan se zaměřil na zkorumpovanost církve a její provázanost s regionální mafií; tedy na dobrém jméně Rusku ve světě zcela jistě nepřidal, Matilda je podle ukázek spíše historické drama s přídechem hollywoodského velikášství, a je tak z podstaty svého zaměření politicky zcela neškodná. Přesto se vůči její distribuci kromě Poklonské ohradil i předseda dagestánské vlády Anatolij Karibov a prezident Čečenské republiky Ramzan Kadyrov.

Ruské ministerstvo kultury vyšle film do kin s označením „16+“. Vedoucí oddělení kinematografie Vjačeslav Tělnov poprask okolo Matildy označil za zcela neopodstatněný. Matilda podle něj neporušuje žádné zákony, a proto není důvod ji do ruských kin nevyslat. Vypadá to, že putinovskou cenzuru hanbaté scény s posledním carem nezajímají. Kritika církve a některých politiků tak pravděpodobně filmu spíše pomůže nahnat diváky do kin.