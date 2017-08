Komiksový thriller, který předběhl Dana Browna

Když už jsme u Langdona, je asi dobré poznamenat, že Třetí zákon vyšel už v roce 1997, čili ještě před Brownovou Šifrou mistra Leonarda. Vyšel ovšem dávno po Jménu růže, s nímž má podobnou dvojici hlavních hrdinů. Konrád Markus hrabě z Marburku je o poznání akčnější variantou Viléma z Baskervillu a namísto věrného Adsona z Melku zde máme podstatně vnadnější schovanku arcibiskupa z Elsenoru, která se ujímá líčení prapodivných událostí, k nimž dochází zejména ve Francii, španělském Toledu a následně ve Skotsku.

Inu, scenárista Xavier Dorison, který má za sebou nejeden výtečný komiks (již brzy se můžeme těšit na jeho Dlouhého Johna Silvera a píše mimo jiné i legendárního Thorgala), není žádný troškař a dopřeje svým hrdinům kromě mnohých šarvátek, v nichž jim jde o život, také nějaké to zážitkové cestování. Kresba jeho dlouholetého přítele Alexe Alice (chvíli kreslil dokonce i Tomb Rider – psali jsme o ní ZDE) má tu správnou dynamiku, která příjemně koresponduje se zvoleným tématem.

A oč v komiksu ve skutečnosti jde? Pokud si přečtete název, máte vlastně hned jasno. O nic menšího než o třetí zákon, o nic zásadnějšího než o ukrývané slovo Boží, které může otřást nejen celou katolickou církví, ale celou Evropou. Není divu, že po tajemstvím opředeném svitku pasou úplně všichni od papežovy rozvědky přes templáře (příběh se odehrává těsně před uvězněním jejich velmistra Jakuba z Moley) až po tajemné a prastaré bratrstvo, které se neštítí vůbec ničeho, aby dosáhlo svých špinavých, tajemných prastarých zájmů.

Nejzábavnější z celého příběhu je asi naprosto anachronická postava Elisabeth, která je s to v mužských šatech rajtovat na koni přes celou Evropu, potápět se do zatopených knihoven a vůbec obstát bez větší námahy v počínání, které vyžaduje poměrně tvrdý trénink. Ale přiznejme, že právě výrazná ženská hrdinka je přesně to, co chybí středověkým literárním památkám (legendy ponechme stranou). Třetí zákon je komiks se skvělou zápletkou a zábavnými efekty – a Elisabeth je jedním z nejlepších.

Jediné, co se dá Třetímu zákonu vytknout, je skutečnost, že prozatím máme k dispozici pouze polovinu příběhu. Ale nezoufejme, Modrá Crew je čtvrtletník, čili dokončení vyjde poměrně záhy. A právě to je hlavní předností edice: ucelené příběhy se dostanou ke čtenáři bez většího prodlení. Dá se čekat, že finále bude skutečně velkolepé, a pakliže nezatroubí voje nebeské, mohla by se alespoň rozestoupit sama země a zástupy pekelné by mohly kráčet po zemi. Máme se nač těšit.