Jménem zákona! Komiksová archeologie je sexy, tudíž vycházejí spisy Soudce Dredda

Vydávat sebrané spisy slavných komiksových postav je ve světě poměrně zavedený způsob, jak přilákat nejen sběratele, ale třeba i nové fanoušky. V Česku to máme složitější a o něco podobného se vydavatelé pokoušejí jen málokdy, konkrétně jde snad jen o Garfielda, Želvy ninja a Soudce Dredda. Ano, sedm let po Prokleté zemi vyšel Soudce Dredd: Sebrané soudní spisy 02 .

Garfielda počítat nebudeme a Želvy ninja se kvůli právům nedostaly za třetí díl. Soudce Dredd je pro změnu komerční propadák a jeho komiksy si kupuje jen pár pravověrných nadšenců. „Chvilku“ to vypadalo, že první díl bude také poslední, ale nakladatelství Crew vydalo druhou knihu. Nejspíš se bude prodávat obdobně jako jednička, ale třeba se zase posunul český komiksový trh a po právě skončeném maratonu Ultimátního komiksového kompletu (120 dílů za 1666 dní) se najde pár nadšenců, kteří zaplanou pro starozákonní britský komiks.

Dredd je absolutní klasika legendárního komiksového magazínu 2000 AD a vy ho budete znát minimálně z filmu Soudce Dredd se Sylvesterem Stallonem v hlavní roli. Ten akčňák je dvaadvacet let starý a vlastně nic moc, ale nový zatím pořád nemáme; na příští rok se ale chystá televizní seriál, tak to snad dopadne lépe. K dispozici však jsou už dvě knihy, které shrnují příběhy z let 1978 až 1980. Jistě, jde o vykopávky, jde o černobílé vykopávky, ale i komiksová archeologie může být zábavná.

Zatímco první kniha představila Dredda, tedy soudce Mega City 1, který pro zrychlení procesu v přelidněném městě spojuje všechny formy moci (výkonnou, zákonodárnou i soudní), ve dvou dlouhých příbězích, druhá kniha Spisů obsahuje celou řadu krátkých příběhů. A právě z nich si český čtenář teprve může udělat obrázek, jak to v 2000 AD chodilo. Jedná se sice o sci-fi z daleké budoucnosti, ale vzhledem k tomu, že se střídají kreslíři i scenáristé, jde vlastně o sdílený vesmír, který se každý snaží rozvíjet po svém.

Díky tomu jsou Dreddovy příběhy pestrou směsicí žánrů reagujících na soudobá populární témata. Když se v Mutalandu (vně města vládne skutečná divočina – i to odráží představy komiksových tvůrců z Londýna) vynoří newageový spasitel ovládající rostlinsto, je to zábavná satira. Když se z pustiny vybatolí příliv zmutovaných křižáků (mluvíme o pavoucích), jde o obstojný horor. Pochopitelně nechybí detektivky, oldschoolová sci-fi ani dojemné příběhy. Jen jedinému žánru u Dredda pšenka nekvete – romantice. Ale to už je nastavením komiksu.

Nudit se u jednotlivých příběhů nebudete, i když je na nich vidět, že jsou poněkud staršího data a tu a tam vám nebude činit potíže bez výčitek přeskočit některou z popisnějších pasáží, ale s tím se asi počítá. Z historického hlediska je tento svazek Spisů – kterých je mimochodem celkem 28 a bylo by krásné, kdyby jednou byly všechny česky – zajímavý kupříkladu prvním výskytem Soudce Smrtě, arcinepřítele Dredda a celého Megacity 1.

Soudce Smrt pochází z jiného vesmíru, kde se soudcování občanů vydalo zvrácenou cestou ad absurdum. Tamní soudci totiž došli k závěru, že zločiny páchají pouze živé bytosti, takže mimo zákon postavili samotný život. Ne že by neměli víceméně pravdu, ale dokonce ani drsný Dredd se s jejich postojem nedokáže ztotožnit. Jejich vzájemné potyčky se do budoucna stanou tím nejlepším, co komiks nabízí (dokonce i Češi znají Rozsudek nad Gothamem, v němž se Soudce Smrt omylem dostane do Gothamu a Dredd musí pomoci Batmanovi vypořádat se s ním).

Druhé soudní spisy Soudce Dredda jsou česky. Važme si jich a doufejme, že nebude následovat další sedmiletá válka s prodejností, než se dočkáme trojky, protože tohle retro je daleko zábavnější než vykopávky nabízené Marvelem v řadě Ultimátní komiksový komplet.