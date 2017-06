10 zajímavostí o Metronome Festivalu, které jste dost možná nevěděli | Reflex.cz

1. Přestože britský hudebník Sting, jeden ze zakládajících členů legendární skupiny The Police, zvládá hru na kytaru, mandolínu, piano, harmoniku, flétnu, saxofon či loutnu, žádnou hudební školu nevystudoval. Původním povoláním je učitel. Počátkem 70. let vyučoval na základní škole angličtinu a tělocvik pod svým vlastním jménem Gordon Matthew Sumner. Přezdívku dostal během studií, kdy účinkoval v několika skupinách a vystupoval v černo-žlutém svetru, čímž si vysloužil přezdívku Žihadlo (anglicky Sting).

2. V nabitém programu Metronome Festivalu možná na první pohled zaniknou, ale bez nich by například neexistovali Kasabian. Jejich jméno je The Pretty Things. Legendární kapela, jejíž zakládající člen Dick Taylor hrál s Mickem Jaggerem a Keithem Richardsem v počátcích The Rolling Stones na basu, byla ve své době souputníkem The Beatles a právě Stones. Z celého trojlístku byli právě The Pretty Things nejodvážnější a nejpunkovější a k jejich odkazu se hlásí mnoho kapel, které ovlivnili, včetně Kasabian. Zajímavostí je i to, že kapela měla kvůli nevhodnému chování čtyřicetiletý zákaz v Austrálii.

3. Soulová zpěvačka Ester Rada potěší páteční návštěvníky atraktivním a osobitým mixem R&B, Ethio-Jazzu, reggae a funku. Málokdo ví, že umělkyně, jíž se podařilo uhranout fanoušky Glastonbury, WOMEX nebo WOMAD, měla dobrodružné dětství. Její rodiče uprchli z rodné Etiopie do Izraele a obě tyto kultury nakonec ovlivnily její tvorbu a to ji dělá unikátní. Ester absolvovala výcvik v izraelské armádě, která její kariéru vlastně odstartovala, když začala zpívat v armádní kapele.

4. Kasabian po třech letech vydali nové album For Crying Out Loud a očekávání byla veliká. Ta se taky nakonec naplnila – právě jemu se totiž z prvního místa prodejnosti na britských ostrovech podařilo sesadit dosavadní jedničku Eda Sheerana. S nahrávkou dorazí i na Metronome.

5. Jeden z největších DJs současné evropské scény, Solomun, svým setem celý festival uzavře. A protože tak nebude mít kam chvátat, slíbil minimálně tříhodinový set, takže je zaděláno na největší dance party letošního léta. Nechybělo moc a Solomun, který dokáže vyprodat koncert za půl hodiny, se málem DJ nestal. Původně chtěl být totiž filmařem a společně s kamarády v Hamburku založil malou produkci a věnoval se krátkým filmům. Naštěstí si po pár letech uvědomil, že elektronická hudba ho naplňuje ještě o něco víc.

6. Pamatujete na kultovní film Trainspotting? Pokud ano, tak zřejmě víte, že legendární snímek dostal letos pokračování. A kapela Young Fathers je jednou z těch, jež si režisér vybral do letošního pokračování jako hudební složku. A tak se nejde netěšit, až tohle skotské trio nové pecky představí v Praze. Pokud jste už viděli pokračování legendárního Trainspottingu, asi vám nemohla ujít pecka, kterou režisér označil za „srdce“ celého filmu. Ne že by díky Only God Knows vešla kapela do povědomí až teď – hned její debutové album Dead získalo Mercury Music Prize (a zástupy dalších cen) a ani druhá a třetí deska nenechaly kritiky chladnými. Skotské trio nicméně nedostalo nic zadarmo – cestu k celoevropské popularitě dláždilo lety práce, různými projekty, DIY nahrávkami a konečně spoluprací se dvěma různými labely.

7. Alice Phoebe Lou, kterou si Coldplay vybrali jako předskokana, má za sebou kariéru pouliční muzikantky, kdy několik let hrála v ulicích Berlína. Málokdo by však tipoval, že intimní a na emotivním hlasu založený styl písničkářky má kořeny v rozjímavém prostředí úpatí hor v Jižní Africe, kde zpěvačka vyrůstala. Debutové plnohodnotné album Orbit je tak už logicky vyústěním spolupráce lidí jak z Evropy, tak z Jižní Afriky. Alice si však stále udržuje nezávislý přístup a vidět ji můžete hrát hlavně v ulicích. Potkáme se s ní i na Karlově mostě?

8. Indie rock, alternative rock, garage rock, noise pop, shoegaze — nálepek se kolem Blood Red Shoes nahromadilo celkem hodně. Je jedno, kterou z nich si vyberete, protože ty špinavé kytary, burácející bubny a křičící činely vás se vzpomínkou na to nejlepší z White Stripes, Nirvany nebo Queens of the Stone Age rozhodně zvednou ze židle. Možná vás pak trochu překvapí, že se ve skutečnosti jedná o duo sestávající z kytaristky Laury-Mary Carter a bubeníka Stevena Ansella. Mají na kontě stovky a stovky živelných vystoupení, mimo jiné i jako support Biffy Clyro, Panic! at the Disco nebo Rage Against the Machine, v roce 2014 jste je mohli vidět také v pražském Lucerna Music Baru.

9. Staré aparáty, špinavé zvuky kytarových krabiček, lehce zkreslené vokály, to jsou The Veils. Stejně jako jejich hudba je zajímavý i výčet filmových režisérů, jimž se muzika The Veils zalíbila natolik, že jí použili ve svých filmech. Namátkou například David Lynch, Paolo Sorrentino nebo Tim Burton. Celou kapelu můžete dokonce vidět v nové řadě legendárního Twin Peaks.

10. Kapela GusGus patří mezi rodinné stříbro Islandu, hned vedle Björk nebo třeba Sigur Rós. Neustále experimentující uskupení na Metronome přiveze ochutnat album chystané na letošní rok. Málo se ví, že skupina vznikla v roce 1995 jako filmové a herecké uskupení, které se ovšem v průběhu dalších let proslavilo hlavně hudbou. Velmi záhy je podepsal label 4AD, pod jehož křídly se GusGus posunuli od populární lokální kapely ke statusu mezinárodní senzace. V podstatě není žánr, do něhož by se na poli elektroniky na svých devíti studiových albech alespoň na chvíli neponořili – od triphopových začátků na eponymním debutu a průlomovém Polydistortion přes house, trance, šest let staré technem protkané album Arabian Horse až po poslední synth popem okořeněné Mexico, díky kterému jsme je mohli v Česku naposledy vidět před necelými třemi lety v pražském MeetFactory – tohle všechno je GusGus.