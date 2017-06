Zprávy z festivalu ve Varech: Uma Thurman, hollywoodská superstar, přijíždí na zahájení! | Reflex.cz

Uma Thurman byla letos předsedkyní poroty Un Certain Regard na festivalu v Cannes, kde usedla s Karlem Ochem, programovým ředitelem MFF KV. Teď se nejen za ním vrací jako hlavní ženská hvězda do Varů - v rámci slavnostního zahájení 52. ročníku MFF KV převezme Cenu prezidenta festivalu. A věřte, že jestli má Reflex, hlavní mediální partner festivalu, pro letošní Vary nějaký vysněný „top event“, tak je to noc v karlovarském Letním kině, kde božská Uma uvádí svůj opus KILL BILL.

Prý nová Greta Garbo. Nebo Marlene Dietrich. Klasicky krásná, s antickým profilem, nevypočitatelná, tajuplná a nedostižná. S velkou inteligencí a neuvěřitelným smyslem pro humor. A taky s bohatou, entropickou filmografií, jejíž páteř tvoří kulťárny Quentina Tarantina. Sedmačtyřicetiletá Uma Thurman patří k nejneuchopitelnějším hollywoodským star a na rozdíl od svých božských předchůdkyň se nehodlá stáhnout do ústraní. Naopak.

360p REKLAMA Trailer k filmu Kill Bill. • VIDEO Miramax

Matka tří dětí má doma Zlatý globus za film Duševní slepota, oscarovou nominaci za Pulp Fiction: Historky z podsvětí a více než dvacítku prestižních ocenění z filmových přehlídek a festivalů.

Od počátku své kariéry spolupracovala tato dcera švédské psycholožky a amerického profesora tibetologie z Kolumbijské univerzity s významnými režiséry. Jedním z prvních titulů její filmografie byly adaptace románu Nebezpečné známosti (Dangerous Liaison, 1988) režiséra Stephena Frearse nebo fantaskní příběh Dobrodružství Barona Prášila (The Advenutres of Baron Munchausen, 1988) Terryho Gilliama.

Osudovou rolí se však v polovině 90. let stala postava Mii Wallace ve snímku Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvětí (Pulp Fiction, 1994), za níž byla nominována na Oscara, Zlatý globus a další zásadní ceny. Úspěšnou spolupráci si po necelých deseti letech zopakovali na neméně kultovním dvoudílném opusu Kill Bill (2003, 2004); za roli Nevěsty získala dvě nominace na Zlatý globus.

Bohatá filmografie Umy Thurmanové zahrnuje škálu filmů od nezávislých komorních snímků jako například komedie Proč kočka není pes? (The Truth About Cats & Dogs 1996) až po blockbustery jako Batman a Robin (Batman and Robin, 1997) nebo Bídníci (Les Misérables,1998). S režisérem Woody Allenem a kolegou Seanem Pennem natočila biografický příběh hudebníka Emmeta Raye Sladký ničema (Sweet and Lowdown,1999), za roli v televizním filmu režisérky Miry Nairové Duševní slepota (Hysterical Blindness, 2002) získala Zlatý globus. S hereckým partnerem z Pulp Fiction Johnem Travoltou se znovu setkala v gangsterce Buď v klidu (Be Cool, 2005), s kontroverzním režisérem Larsem von Trierem natočila studii sexuality Nymfomanka (Nymphomaniac, 2013-2014).

V současné době točí s kolegy Robertem de Nirem a Christopherem Walkenem pod režijním vedením Tima Hilla rodinnou komedii The War with Grandpa a protože už dávno nevězí ve škatulce „Tarantinova múza“, věnuje se mimo jiné i produkování filmů.