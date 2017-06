Příšery, nadpřirozeno a žádný Hellboy – to je Ú.P.V.O. | Reflex.cz

Některé komiksové řady jsou opravdu dlouhé. Někdy jsou dlouhé tolik, až to děsí i samotné vydavatele a ti se pak musí rozhodovat, jak s olbřímím úkolem naložit. Comicscentrum zvolilo asi tu nejlepší variantu, k některým řadám vydává hned dva díly najednou. To je i případ spin-offu Hellboye s českým názvem Ú.P.V.O.

Ty tečky do české zkratky oficiálně nepatří, ale co už naděláte, když se chcete aspoň v něčem podobat originálu (B.P.R.D). Jde pochopitelně o zkratku Úřadu paranormálního výzkumu a obrany a právě vyšel sedmý a osmý díl s názvy Zahrada duší a Vražedné místo. Do toho vydali i dvanáctý díl Hellboye, který se odehrává zhruba ve stejné době, a česky právě vychází i třetí a poslední Hellboyova Pekelná knižnice. Jenže zatímco Hellboyův příběh se uzavírá, Ú.P.V.O. uhání stále rychlejším tempem vlastní cestou.

V zásadě jde o příběhy tradičně pojaté netradiční kriminálky, která operuje po celém světě a bojuje s nadpřirozenem. Hellboy odešel, ale to už je dávno. Od té doby se toho stalo hodně. Ale až do dneška jsme nevěděli nic o původu Abého Sapiense, rybího člověka, který se objevil i v hellboyovských filmech – à propos, třetího dílu se nejspíš nikdy nedočkáme. Ale dočkali jsme se všeho o Abém. Nic nezůstane skryto!

Mike Mignola a John Arcudi umějí vystavět nejen celý komiksový svět, ale také napínavou zápletku pro jednotlivé epizody. Což je recept zaručující úspěch každému seriálu, nejen komiksovému. Autoři navíc rozprostírají zápletky zcela běžně hned do několika století. Tentokrát dokonce do tisíciletí, protože nově se objevivší hrdinkou je živá mumie s telepatickými schopnostmi, kterou vykopali viktoriáni v předminulém století. Ač to zní velmi divoce, jedná se o dámu dobrých mravů a příjemného charakteru.

Ale zpátky k Abému – ten se musí vypravit pátrat po svých kořenech až na Borneo, které se stalo sídlem sekty, jež ho stvořila. Celé příběh udržuje tu správnou míru podivnosti a má skvělou atmosféru, takže Zahrada duší slibuje kvalitní zábavu při čtení.

Následující kniha se zlověstným názvem Vražedné místo řeší další záhadu z vlastních řad úřadu – původ a nejasnosti kolem osoby šéfa celého týmu, kapitána Daimia, který se v posledních dílech konečně sžil s celým týmem. Nebo si to aspoň myslel do chvíle, kdy jej spolupracovníci konfrontují s nelichotivými informacemi z jeho minulosti. Vše se tentokrát odehrává na americké horské základně úřadu, kam přivezou z Kanady skutečného Wendiga.

Popisovat dál celý komplexní děj by připomínalo Cimrmanovu operu Proso, ale zápletka tohoto konkrétního dílu je jasná: Venku zuří sněhová vánice a uvnitř jsou hned dvě příšery, z nichž minimálně jedna začne vraždit zaměstnance. Komu můžou členové týmu věřit? Hrůza a paranoia jsou hlavními hybateli děje a příběh se posune zase o krok dál. Navíc se zjeví duch dávno zesnulého člena úřadu Humra, což přinese jen další nejasnosti, a konec zanechá báječný cliffhanger, takže budete proklínat vydavatele, že ty díly nevydal rovnou tři.

Ú.P.V.O. je klasika, která není ani zdaleka tak nápadná jako samotný Hellboy, ale český trh může být rád, že u nás vychází. Nabízí totiž komiks, který je u nás typově ojedinělý. Podobně dlouhou kriminální řadu abyste pohledali. A zatímco Akta X byla příliš devadesátková, Ú.P.V.O., i když má kořeny ve stejném desetiletí, svou nadčasovostí uspokojí každého milovníka paranormálních jevů.