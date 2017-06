5 zásadních věcí, které čekat v Praze od Stinga. Už za týden na festivalu Metronome | Reflex.cz

Pražskému Metronome festivalu, který se koná příští týden, 23.–24. června na Výstavišti v pražských Holešovicích, dominuje britský hudební mág Sting. Na jeho koncertě byl Reflex exkluzívně letos v březnu ve Stuttgartu. „V Praze chystám podobný playlist,“ řekl zpěvák Reflexu tehdy. Takže: ať přesně víte, co za týden zažijete! Bude to trvat 90 minut!

1. Sting není úplně moc showman. To je skvělé. Když zpívá, píseň spíš hluboce prožívá, než že by se jakkoli předváděl. To jeho koncertu dodává úžasnou, neobvyklou, hlubokou, někdy až mystickou atmosféru.

2. I starý bard má nové hity, které tu budou navěky. Měli byste je slyšet naživo. Čekejte bedlivě na vrchol večera ze Stingova nového alba 57th & 9th; jmenuje I Can’t Stop Thinking About You (Nemůžu na tebe přestat myslet) a je o tom, jak je někdy strašně těžké najít múzu, inspiraci.

3. Ve vokálech se ke Stingovi připojuje jeho charismatický, usměvavý a talentovaný syn, Joe Sumner. Sting mu dává prostor i v záři reflektorů a Joe si ho zaslouží: jeho zpěv vynikne hlavně v nostalgických baladách.

4. Bude tu určitě Every Breath You Take, i když možná až jako přídavek, jako ve Stuttgartu. Zní pořád dokonale. Na první pohled je to sice romantická slaďárna z dob The Police, ale Sting, jenž je autorem hudby i textu, o písni tvrdí, že je „vlastně zlá“. Vznikla v roce 1983, kdy se rozváděl, a je prý spíš o stalkingu než o lásce. Každopádně bez ní z Holešovic domů nechoďte.

5. Sting je stabilní a věrný člověk: nejen že má 40 let stejnou manželku, ale často i totožné spolupracovníky. Patří k nim především kytarista Dominic Miller, kongeniální spolupracovník, jenž je hlavním členem Stingova týmu už od roku 1991. Všimněte si, že teď už s nimi hraje i Rufus Miller, Dominikův syn; roste prostě nová generace, která se učí od svých otců zakladatelů.

Písničky, které asi od Stinga uslyšíte

O Stingovi se traduje, že často střídá playlisty, a jeho koncerty tak bývají jedinečné. Playlist z pražského Metronome festivalu by tak třeba, zhruba, mohl vypadat takhle:

Synchronicity II

Spirits in the Material World

Englishman in New York

She’s Too Good for Me

I Can’t Stop Thinking About You

I Hung My Head

Fields of Gold

One Fine Day

Petrol Head

Shape of My Heart

Pretty Young Soldier

Message in a Bottle

Ashes to Ashes (vokály Joe Sumner)

50,000

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

Roxanne / Ain’t No Sunshine

– – –

Next to You

Every Breath You Take

– – –

The Empty Chair