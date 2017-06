Komunistická zrůdnost vs. izraelská krása. Podívejte se na ukázku z filmu o Miladě Horákové | Reflex.cz

Na podzim se na filmových plátnech poprvé objeví téma, na které čeká česká kinematografie už desítky let. Zpracování tématu komunistického monstrprocesu „se záškodnickou skupinou pod vedením doktorky Milady Horákové“ je látka natolik silná, ale i svazující, že se jí až dosud filmaři vyhýbali. V listopadu se proces konečně dostane do kin prostřednictvím filmu Milada Davida Mrnky. Podívejte se na ukázku.

„Teď ještě pevný ruky stisk. – Ptáci už se probouzejí – začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj,“ píše na rozloučenou v dopise Milada Horáková. Krátce na to ji komunistické bestie na dvoře pankrácké věznice dlouhé minuty škrtí, aby tak učinily poslední krvavou tečku za svým vykonstruovaným monstrprocesem. První ukázka z filmu mapuje právě tísnivě intimní moment, který těmto událostem předcházel.

V hlavní roli se představí hollywoodská hvězda izraelského původu Ayelet Zurer, která si zahrála ve filmech Mnichov, Andělé a démoni či Muž z oceli. V dalších rolích se objeví Taťjana Medvecká, Vica Kerekes, Vladimír Javorský, Hana Vagnerová, Alena Mihulová i Aňa Geislerová.

Film vstoupí do kin 2. listopadu 2017 a nezbývá než doufat, že filmaři látku zpracují důstojně a takovým způsobem, že v den premiéry vydá KSČM odsuzující prohlášení a Marta Semelová se bude ještě celý týden chodit uklidňovat na hrob Klementa Gottwalda.