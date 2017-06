Nicholas Winton nebyl jediný. Vychází knížka o záchraně českých uprchlíků v letech 1938–1939 | Reflex.cz

Ušlechtilý čin makléře a humanitárního pracovníka Sira Nicholase Wintona (19. 5. 1909 – 1. 7. 2015), který v roce 1939 zachránil z okupovaného Československa 669 převážně židovských dětí před transportem do německých koncentračních táborů tím, že je převezl do Británie, je dostatečně znám. Obdržel za to také plným právem Řád T. G. Masaryka a Řád bílého lva. Prozřetelnost si ho asi oblíbila, poněvadž se dožil úctyhodných a neuvěřitelných 106 let.