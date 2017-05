Česká televize oživila Monstrum. Film o Stalinově pomníku na Letné odstřelil scénář | Reflex.cz

Příběh sochaře, kterého zabila vlastní socha. Česká televize sáhla po velmi silné látce, obsadila solidní herecký ansámbl a z archivu vyhrabala skvělé dobové záběry stavby, která měla tehdy zastínit celou Evropu. Člověk by si myslel, že je to kombinace, která přeroste televizní formát, pro který je určena, a divák bude kroutit hlavou, jak je možné, že takový film nešel do kin. Výsledek je ale natolik rozpačitý, že divák hlavou skutečně kroutí a na film Monstrum zapomene ve chvíli, kdy se usadí prach z odstřeleného sousoší.