Polívková a Issová moderovaly beze slov. Začal festival Prague Nonverbal | Reflex.cz

Kdyby byl tenhle článek co k čemu, napíšeme ho beze slov. Zahájení 2. ročníku týdenního Festivalu PRAGUE NONVERBAL v pražské LA FABRICE zvládly herečky, mimky a performerky Martha Issová a Anna Polívková taky skoro beze slov, tak co.

V sále La Fabriky seděli v neděli navíc v hledišti zticha i slavný mim Boleslav Polívka a světově proslulý choreograf českého původu Jiří Kylián, neboť oba představují na letošním festivalu beze slov nové filmy. Ten Jiřího Kyliána byl promítnut právě na zahájení, jmenuje se Scalamare, je švankmajerovsky laděný a taky, jak jinak, němý. Polívkův minifilm se jmenuje Hon, je o klaunech a mluví se v něm, zdá se, spíš jen trochu.

Ale vážně: taky máte vy, obyčejní smrtelníci, u nonverbálního umění někdy pocit, že mezi jeho diváky tak nějak „nepatříte“, že se tam „nehodíte“? Že jsou tyhle výjimečné festivaly jenom pro ty, kteří „rozumějí umění?“ Opak je pravdou: umění beze slov je srozumitelné pro každého, i pro ty, kteří třeba neslyší; ne náhodou dostala letošní cenu festivalu Silence Speaks Louder Zoja Mikotová, vysokoškolská profesorka a zakladatelka katedry pantomimy neslyšících na JAMU v Brně. Ve znakové řeči samozřejmě taky přednesla svou děkovnou řeč.

Tenhle čtvrtek 25. května vás právě čeká představení z katedry JAMU, jež by bez Mikotové neexistovala. Jmenuje se dost jasně, Dům. V pátek a v sobotu pak Belgičan Jos Houben přiváží svoje představení The Art of Laughter, Umění smíchu, tam se dozvíme, proč se smějeme, to není málo. V sobotu je tu pak česká premiéra českého Holektivu s názvem Kaffeeklatsch, což je divadelní kus s tancem, akrobacií, a hlavně — kafem.