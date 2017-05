Shashamane: Jedinečný dokument o komunitě, kterou podporoval zpěvák Bob Marley | Reflex.cz

Už jste někdy slyšeli o etiopském městě Shashamane? Ve světle současného exodu tisíců Afričanů za lepším životem na Západ se to zdá neuvěřitelné, ale na toto místo v jedné z nejchudších zemí světa se už dekády stěhují lidé s africkými kořeny, kteří relativní blahobyt Západu mění za možnost života v zemi svých předků. O zdejší komunitě, kterou osobně navštívil i finančně podpořil Bob Marley a jejíž členové se dlouho vyhýbali jakémukoli kontaktu s médii, natočila fascinující dokument italská režisérka Giulia Amati. Na snímek, jehož českou premiéru přichystala v rámci Dne Afriky Česká rozvojová agentura, se můžete přijít podívat 24. května do Francouzského Institutu.

„Opouštíme Babylon. Jdeme do země našich předků,“ zpívá Bob Marley v jedné ze svých nejslavnějších písní Exodus. Jeho stopa je v Shashamane stále živá, několik místních má stále v paměti jeho návštěvu z roku 1978. Už předtím dokonce osobně financoval cestovní náklady několika rastafariánů, kteří se rozhodli k návratu do „země zaslíbené“. A byl to právě Bob Marley, kdo Shashamane dostal do mediálního zájmu.

V současné době čítá zdejší komunita kolem dvou stovek lidí, většinu z nich tvoří rastafariáni, jako např. Ras Mweya Masimba, který se narodil v Anglii a do Shashamane se přestěhoval v roce 1990. „Když jsem žil v Anglii, přišla mi tam řada věcí absurdních. Viděl jsem, jak naši lidé tvrdě dřeli i šedesát let a stále zůstávali na stejné úrovni. Neměli šanci posunout se dál, protože jim společnost řekla, že právě tohle by měli dělat.“

Nyní žije v Shashamane již třetí generace lidí, kteří věří, že život v zemi svých předků má pro ně zásadní význam. A že cesta z relativního blahobytu do místa, kde v počátcích chyběla elektřina, pitná voda, škola, nemocnice a další nezbytnosti, se vyplatila. A že v zemi, kde je místní lidé často vnímají jako vetřelce, kteří ani nehovoří jejich jazykem, stojí za to pokusit se splnit si svůj sen o nalezení skutečné africké identity a života bez rasové nenávisti. V době, kdy se z Afriky snaží každý den dostat na Západ tisíce lidí, je jejich dobrovolná cesta opačným směrem přinejmenším obdivuhodná.

První a nejspíše jedinou možnost vidět u nás na plátně dokument Shashamane máte 24. května od 20.00 ve Francouzském Institutu. Vstup na projekci filmu s anglickými titulky pořádanou Českou rozvojovou agenturou je volný. Po promítání následuje beseda o africké identitě organizovaná Ústavem mezinárodních vtahů. Projekce s besedou je součástí akcí k celosvětovému Dni Afriky, jako je např. festival Tvůrčí Afrika či mezinárodní konference pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí Afrika jako partner.