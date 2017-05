Zemřel James Bond, elegantní herec Roger Moore v 89 letech podlehl rakovině | Reflex.cz

Ve věku 89 let dnes zemřel britský herec Roger Moore, známý hlavně jako jeden z představitelů filmového agenta Jamese Bonda. Oznámila to jeho rodina na twitteru. Nepřemožitelného agenta britské tajné služby si zahrál celkem sedmkrát v letech 1973 až 1985. Již více než deset let žil v ústraní a natáčení filmů se nevěnoval.