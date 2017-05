Nejdražší knihu na světě si přečtete pouze se zrcadlem v ruce | Reflex.cz

Patříte mezi knihomoly? Pak jste si už možná někdy posteskli, jak vám ta láska k písmenkům leze do peněz. To ale není nic proti tomu, kolik stojí ty nejdražší knihy světa...

Bylo by zajímavé zjistit, kdo první nastavil ceny, za které se prodávají unikátní věci na světě. Drahokamy mají svou ryzost a karáty, perly kvalitu a obrazy styl a jméno malíře. Částky se tak mohou vyšplhat do milionů a kupci je ochotně platí, aby mohli obohatit svoji sbírku. Některé z knih se svou exkluzivitou dají snadno přirovnat k drahokamům a jejich ceny jsou závratné. Jestliže potřebujete doplnit svou knihovnu o zajímavé kousky, čtěte dál.

Nejdražší knihou světa je v současné době Leicesterský rukopis (Codex Leicester), který vytvořil známý malíř a vynálezce Leonardo da Vinci okolo roku 1510. I když jich za svůj život napsal třicet, tento je nejznámější. Kniha má 72 stran a odkrývá Leonardův fascinující tok myšlenek, jeho poznatky z anatomie, astronomie, mechaniky a přírodních věd. Dílo doplňují obrázkové studie a propracované nákresy. Velmi zajímavé je i to, že je psán zrcadlově, tedy zprava doleva. Současným majitelem rukopisu je miliardář, filantrop a zakladatel firmy Microsoft Bill Gates, který ho vydražil v roce 1994 za necelých 700 milionů korun. Od té doby ale jeho cena ještě stoupla.

Do první desítky se snadno dostane unikátní kniha Birds of Amerika (Ptáci Ameriky), kterou vytvořil John James Audubon. Pracoval na ní neúnavně dlouhých 12 let. Detailně v ní popsal na 500 druhů ptáků a stránky opatřil jejich ilustracemi v životní velikosti. Vydražila se za necelých 300 milionů korun.

Za podobnou cenu se vydražila i kniha žalmů Bay Psalm book, která je zároveň první tištěnou publikací v Americe. Získal ji americký filantrop a byznysmen David Rubenstein. Zachovalo se pouze 11 kopií, které jsou buď uschované v knihovnách nebo v soukromých sbírkách. Rubenstein také vydražil za 500 milionů další zajímavý kousek – mírovou dohodu Magna Carta, z roku 1215, která omezuje pravomoci anglického panovníka Jana Bezzemka vůči poddaným a upravuje jeho povinnosti.

V našem výčtu samozřejmě nesmí chybět Bible. První, která byla vytištěná v roce 1455 na knihtiskařském stroji, který vynalezl a sestrojil Johannes Gutenberg. Texty byly na stránce vyvedené ve dvou sloupcích a okraje zdobily malby, stejně jako u ručně přepisované. Dochovalo se celkem 48 kopií, z toho 31 je vynikajícím stavu. Gutenbergova Bible se vydražila za 125 milionů korun.

V seznamu mají své místo i Canterburské povídky od Geoffreye Chaucera, vydané v roce 1478. Nedávno se první tištěný kus prodal za necelých 200 milionů korun.

U nás Čechách byla nejdražší knihou třídílná fotodokumentace Sixtinské kaple, která vážila přes třicet kilo. Zájemci si ji mohli pořídit za 329 tisíc korun. Vydáno bylo 1999 výtisků a výtěžek z prodeje putoval na opravu této památky. K nám se dostalo jen 100 kusů a každý kupec by měl být připsán na seznam přispěvovatelů, a také získat právo na soukromou prohlídku s osobním průvodcem. Dostat by měl také certifikát o vlastnictví a ochranné rukavice, aby při manipulaci s knihou nestíral barvu. Fotografie v knize byly pořízeny speciální technikou a jejich ostrost a detaily jsou ještě přesnější, než by je zachytilo lidské oko.

Možná by stálo za to prohlédnout půdu či sklep, zda se tam neschovává nějaký knižní skvost. Třeba budete překvapeni. V antikvariátech se ty nejzajímavější často prodávají i za 10 – 15 tisíc. Sice to nejsou miliony, ale rozhodně budete mít na novou knihovnu.