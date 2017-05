Hellboy jde do války s Excaliburem v ruce v luxusním vydání. Plus soutěž! | Reflex.cz

Vychází nová kniha Hellboye, a to hned ve dvou provedeních. V samostatné knize, jak jsme zvyklí, ale také jako součást třetí Pekelné knižnice, která se dá získat pouze při předobjednání. Nebo pokud se zúčastníte soutěže na konci našeho článku.

Letošní jaro přeje komiksové akci. Téměř všechny velké série, s nimiž mají fanoušci tu čest po celé roky, se souborně dostaly do bodu zlomu. Mýty konečně porazily nepřítele, ve Skalpech jde také do tuhého, a ještě ke všemu konečně vychází dvanáctá kniha Hellboye, která spojí v jednom velkém finále všechny události, o kterých čteme již od 90. let.

Hellboy. Kdo by ho neznal. Kreslíř a scenárista Mike Mignola ho vymyslel v roce 1993. Od té doby vydal dvanáct knih regulérní řady (čili ano, dočkali jsme se právě vyvrcholení celého příběhu) a k nim celou řadu dalších příběhů. Zajímavě se také vrátil do minulosti a vypráví, jak se vše seběhlo už od roku 1952.

Kromě toho dozoruje a spoluvymýšlí svět Úřadu paranormálního výzkumu a obrany, jehož byl Hellboy půl století členem. Příběhy ÚPVO přímo souvisí s děním v hlavní sérii a nelze je jen tak vypustit. A pak jsou tu ještě další komiksy, kterými vás nebudeme znepokojovat. A nezapomeňme na dva filmy (třetí bohužel nedošel realizace)! Proč jsme tohle všechno vypisovali? Aby bylo jasno, že po čtvrt století je Hellboy dost dobrá marketingová značka s vlastním důkladně propracovaným vesmírem.

A teď nám v knize Bouře a běsy končí celá základní řada, Hellboy se konečně postaví hrozivému nepříteli, drakovi z počátku bytí. Ogdru Usep Džahad je na Zemi a s ním i Hellboyův osud. Za dobu svého bytí se rudý bezrohý ďábel potýkal s mytologiemi celého světa. Zvysoka kašlal na svoje předurčení a rozhodl se být prostě člověkem. Pivo a doutníky jsou podle něj lepší než zkáza lidstva. Ovšem jsou zde síly, které s ním nesouhlasí.

Keltské mýty, východoslovanské mýty, severské mýty. A jejich představitelé. Ti všichni vědí, že Ragnarok se přiblížil a v jeho epicentru bude stát rudý ďábel s kamennou rukou. Zkrátka okamžik, na který jsme všichni čekali, je zde. A s ním konec, který jsme nečekali. Máte-li k Hellboyovi nějaký vztah, vyvrcholení celého maratonu vás zvedne ze židle. Chvíli se sice zdá, že si toho Mignola ukrojil moc, ale nakonec opravdu všechno zapadne přesně na svoje místo.

Připravte se na mystiku vysokého kalibru, protože kde je Excalibur, musí se dít velké věci. Bitva o osud lidstva se odehraje přímo před vámi. Ideálně v luxusní edici Pekelná knižnice, která obsahuje ještě tři předchozí knihy a získat se dá ještě pár dní pouze předobjednávkou u vydavatele. Pro čtenáře Reflexu jsme však získali příslib jedné knihy z limitované edice, kterou můžete získat, odpovíte-li správně na otázku, jak se jmenuje dvanáctá kniha Hellboye, která je vyvrcholením celého příběhu. Formulář najdete na konci článku. (Kompletní pravidla soutěže najdete zde)

Dopsat podobně obsáhlý příběh musí být jako zbavit se velkého břemene. A dokutálet takový balvan úspěšně až na vrchol kopce je víc než těžké. Že těžký boj svedl nejen Hellboy, ale i tvůrci, je z knihy cítit. Přesto se jedná o důstojné a velkolepé finále, které si fanoušci rozhodně zasloužili.