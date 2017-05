Herečka Alena Doláková z Hollywoodu: Tři ženy pro Popelku | Reflex.cz

Jamie Leight Belzowská

Co je pro mě, holku ze Vsetína, Amerika, to je pro Jamie, holku odkudsi z amerického zapadákova, Evropa. Exotika! Jamie má ten nejroztomilejší úsměv na světě. „Když je mi smutno, pustím si pořádně sprostej, pouliční rap!“ říká. A tak skoro každý víkend jedeme jejím špinavým priusem, v němž má pomalu celý šatník — tak už to u hereček, co brázdí castingy, bývá. Rapujeme ty nejsprostší písničky a je nám dobře. Tak dobře, že je úplně jedno, v kolika filmech hrajeme nebo kolik jsme si vydělaly peněz. Jak zpívá Sia: „I love cheap thrills!“ Jsi navždy má druhá mladší sestra, Jamie. Kéž bys ještě dovedla na castingy přijít s drzostí těch holek, co tě dlouhá léta šikanovaly. Ale neboj, tvůj čas přijde. Jistá si jistá.

Aubree Knichtová, uměleckým jménem Aubree Knight

Je jí čtyřicet a skoro každý den vstává, aby šla na další casting. Ročně vyjdou třeba tři ze tří set. V mezičase dělá osobní asistentku a nově i recepční v luxusních lázních v Beverly Hills. Když jsem se přistěhovala do L.A., bydlela jsem u Aubree na jejím „luxusním“ rozkládacím křesle. Zjistila jsem, že existují lidé, co vůbec nevaří. Aubree byla ohromená z mých míchaných vajec a slibovala, že to taky někdy zkusí. Abych uvařila, musela jsem nejdřív z pánve odlepit cenovku. Jsou totiž lidé, kteří pro splnění svých snů udělají cokoliv. Aubree nikdy nejde za nějaké morální hranice, ale množství úsilí, jež vkládá do své kariéry, je pro mě obdivuhodné. Tady taky musím uvést, jak moc mi tahle ženská pomohla, aniž by mě nějak extra znala.

Laura Munoz-Bottiniová

Žena, co si v téměř padesáti letech uvědomila, že vždycky toužila být herečka, ale její rodiče jí to nedovolili. A tak si to teď vynahrazuje — lítá každý týden z Arizony do L.A. na castingy a herecké hodiny. Už si i leckde zahrála, ale nedávno ji její agentka vyhodila. Proč? Laura nechtěla hrát stereotypně zlou lesbičku: „Co když to uvidí spolužáci mých dětí a budou se jim kvůli tomu smát?“ A tak tahle máma roku přišla o svou první velkou roli ve velkém seriálu: „Já prostě vím, co je v životě důležité a co ne,“ říká ve svém letním domě v Newport Beach, zatímco připravuje večeři pro deset přátel. Včetně mě. Sníme si večeři na střeše, budeme se dívat na západ slunce. Já a tyhle ženy, kterých si považuji mnohem víc než kupy vizitek na hollywoodské mocnáře.