Zemřela Věra Špinarová, malá velká rockerka | Reflex.cz

Ve věku 65 let zemřela v neděli v pražské motolské nemocnici zpěvačka Věra Špinarová. ČTK to dnes oznámil její syn a producent Adam Pavlík. Ve středu zkolabovala při koncertu v Čáslavi, měla zástavu srdce.

Věra Špinarová se na hudební scéně pohybovala více než půl století. Jejím poznávacím znamením byl chraplavý hlas, bez kterého si českou populární hudbu už ani nelze představit a který ji vždy tak trochu odlišoval od ostatních zpěvaček české popmusic. Její život i kariéra se občas ubíraly i zcela jiným směrem, než by si sama Špinarová představovala, a dokonce hrozilo, že její hvězda nadobro vyhasne.

V posledních letech rodačka z Pohořelic u Brna, která ale byla po celý život spojena s Ostravou, prožívala jednu z nejúspěšnějších etap svého života. Minulý týden ale při koncertu v Čáslavi zkolabovala a v neděli zemřela.

Špinarovou proslavily písně Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo zpívaná verze melodie z filmu Tenkrát na západě s názvem Jednoho dne se vrátíš. Dokázala bravurně zazpívat rock, blues i pop, na vrcholu kariéry se o ní říkalo, že má největší hlasový rozsah z tuzemských zpěvaček středního proudu. Největší slávu zažívala v 70. a 80. letech. Poté ale přišlo období, kdy uvažovala o konci kariéry, přišel rozpad manželství a problémy s alkoholem. Všechno ale dokázala hodit za hlavu a v roce 2000 "restartovala" svou kariéru.

Špinarová se narodila 22. prosince 1951 v Pohořelicích u Brna, většinu života ale prožila v Ostravě, kde se vyučila v oboru chemie-prádelní čištění. Osudem se jí ovšem záhy stala hudba. Několik let hrála na housle, poté přešla na kytaru, nakonec ale zvítězil zpěv. V 16 letech dostala nabídku na první nahrávku a poté vystupovala s několika kapelami. Stejně tak jako některé její kolegyně na sebe poprvé upoutala v soutěži pěveckých talentů.

Klíčovou událostí v jejím životě se stalo angažmá u skupiny Majestic, kde se vystřídala s Marií Rottrovou. Právě s Majesticem nahrála svůj první singl Music Box, který ji ještě jako mladičkou zpěvačku katapultoval mezi špičku tehdejší populární hudby. A v roce 1972 s Majestickem vydala první sólové album nazvané Andromeda. Ve skupině potkala i svého prvního manžela Iva Pavlíka. V roce 1974 se jim narodil syn Adam, manželství se ale později rozpadlo. Pavlík je nyní manželem zpěvačky Heidi Janků, se kterou Špinarová měla vyjet letos na podzim na velké turné.

Poté vydala několik desek a desítky singlů a její skupina Speciál měla například ještě v roce 1987 za měsíc 25 koncertů. Potom jich ale začalo ubývat a kapela se nakonec rozpadla. Špinarová se postupně stáhla do ústraní. Pozornost médií tak poutalo hlavně její druhé manželství se zpívajícím bubeníkem Vítězslavem Vávrou, které skončilo neslavně.

Podle Vávrovy verze to bylo hlavně kvůli společné lásce k alkoholu, což Špinarová odmítala. "Bydlela jsem v Ostravě, on v Praze. Bylo to zcela nefunkční manželství. S Víťou jsme se v podstatě o ničem nebavili, neměli jsme žádnou budoucnost," vysvětlila zpěvačka, která s pokorou přiznávala, že v určitém období života s alkoholem bojovala.

Zlom v jejím životě přišel, až když si ji v roce 2000 pod svá "ochranná křídla" vzala agentura podnikatele Václava Fischera. Špinarová se vrátila na pódia a její první album z "nové" éry, které obsahovalo staré hity, si hned koupilo přes 15.000 lidí, což jí vyneslo zlatou desku. Našla si také o dost let mladšího partnera a její úspěšný comeback vlastně trval až do její nečekané smrti.

S velkým ohlasem se setkalo její první sólové turné s názvem Nadoraz 2010, které absolvovala po českých i slovenských městech se skupinou svého syna Adama, který matce dělal i manažera. V uplynulých letech také absolvovala úspěšné koncertní šňůry s Petrou Janů. V roce 2011 vydala třídeskovou kompilaci s názvem Jednoho dne se vrátíš, která mapuje její největší hity z let 1970 až 2010, loni v prosinci vyšla u příležitosti jejích 65. narozenin kompilace s názvem Zóna lásky.