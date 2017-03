Beach Boys v Praze hráli naposledy v roce 1969. Jaký byl jejich koncert v okupovaném Československu? | Reflex.cz

Jedna z nejzásadnějších kapel historie rock and rollu, kalifornská formace Beach Boys, přijede koncertovat do Kongresového centra Praha 10. června 2017. Jedná se o návrat kapely, která zásadním způsobem ovlivnila směřování populární hudby po celém světě. Plážoví kluci vystupovali naposledy v Praze, Brně a Bratislavě v roce 1969. Jaký byl koncert skupiny, která představovala americký životní styl v zemi, kterou okupovala Sovětská armáda?

Koncerty slavné kapely z Kalifornie se v roce 1969 těšily obrovského zájmu fanoušků. Ti zaplnili velký sál pražské Lucerny, dnes již neexistující hokejový stadion v Brně Za Lužánkami a sál galakoncertu hudební přehlídky Bratislavská lyra. Beach Boys si pro pražský a brněnský koncert vybrali řadu předskokanů z oblasti české big beatové scény. Mezi nimi byly například kapely Blue Effect, Synkopy 61, Progres Organization a další. Moderátorem a průvodce koncertů byl dnes velmi slavný ilustrátor, grafik a jeden z prvních československých djů Petr Sís.

Rok po invazi vojsk Varšavské smlouvy byla politická situace napjatá. Nicméně tehdejšímu pořadateli největších kulturních akcí Pragokoncertu, se přesto na poslední chvíli podařilo domluvit příjezd kapely, která v roce 1966, díky vydání alba Pet Sounds, přeskočila ve všech žebříčkách a hitparádách britské The Beatles. Jak na tento koncert vzpomínají tehdejší přímí aktéři a účastníci vystoupení?

Jedním z přímých účastníků koncertu v Praze a Bratislavě byl hudební publicista Jiří Černý. Ten na návštěvu Beach Boys vzpomíná následovně: "Já jsem byl na dvou koncertech. 17. června 1969 v Lucerně a několik dní potom na Bratislavské lyře. Samozřejmě již jenom tím, že k nám přijela kapela, která byla v čele zájmu fanoušků po celém světě, a také tím, že slavnější kapela zde až do roku 1991 a do příjezdu Rolling Stones nebyla, byla Lucerna naplněná k prasknutí, dokonce bych řekl, že přetřískaná."

Mike Love, bratranec sourozenců Wilsonových, byl podle Jiřího Černého hlavním "šoumenem" kapely: "Love během koncertu velmi často komunikoval s publikem. Ukazoval symbol Véčka, hovořil o Dubčekovi, i když ten byl již dávno Husákem sesazen. To bylo ale publikem velmi vřele kvitováno."

Dalším účastníkem koncertu byl zpěvák a tehdejší člen pěveckého tria Golden Kids, Václav Neckář. Ten dorazil do Lucerny jako jeden z návštěvníků. "Beach Boys uměli krásně zpívat společně. Byla to zřejmě první kapela, která takto uměla zpívat jako kvartet. My s Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou jsme také často vícehlasy zpívali, písně Beach Boys jsme ale nezařazovali. Na koncert Beach Boys v roce 1969 si pamatuji samozřejmě dodnes," vzpomíná Neckář a ukazuje vinylové singly zásadních skladeb Good Vibrations nebo I Get Around.

Úsměvná je také vzpomínka na podmínky vystoupení americké kapely: "Na tehdejší podmínky byl honorář Beach Boys 130.000 Kčs astronomickou částkou. Jenomže pro ně to nemělo vůbec žádnou hodnotu, koruna byla mimo naše území nesměnitelná. Pamatuji si, že na brněnském letišti úplně vykoupili kompletně celý bar. Jejich rekvizitáři a "bedňáci" dávali lidem peníze, aby za ně tahali aparaturu a nástroje, koruny jim byly na nic."

Kapela Beach Boys se v Praze představí znovu a to sice v sobotu 10. června 2017 v Kongresovém centru v Praze. Legendární uskupení v čele s Mikem Lovem, Brucem Johnstonem a dalšími skvělými muzikanty, zahraje zásadní hity, které bořily hitparády.