LOGAN: WOLVERINE - Muži jsou chabrusové jednou nohou v hrobě, vraždící holčičky jsou super!

Filmy mají jednu základní nevýhodu. Potřebují, aby na ně chodili lidé. Takže když se objeví film, kterému jsou lidé u celuloidového zadku a on si vypráví, co chce, aniž by se přitom na ohlížel na to, zda bude nějaké publikum chápat, co se na tom plátně, sakra, děje, je to malý zázrak. Takovým filmem je Mullholand Drive od Davida Lynche. Je jím také Mad Max: Fury Road od George Millera. Logan takovým filmem není. Nemá to sebevědomí k tomu, aby se neustále neohlížel na platícího diváka a nevysvětloval mu, o čem to jako je a proč se na to má vlastně dívat. Logan ale nepatří ani k filmům na druhém konci spektra, které dělají od začátku do konce jenom to: vysvětlují samy sebe, ospravedlňují své činy a plazí se před diváky s prosíkem a transparentem MĚJ MĚ RÁD. Logan je někde na půl cesty, z rukou mu vyjíždějí drápy a na zem z nich kape krev.

Radikální verze Pokémonů: ZABIJ JE VŠECHNY! • Foto Profimedia.cz

Na jednu stranu je Logan snímek, jehož příběh musí pochopit i člověk po masivním rozšplíchnutí mozku o zeď krematoria. Hlavní hrdina, mutant Logan, někdejší Wolverine ze supermutantské grupy X-Men) neustále jezdí po prašných cestách dystopické budoucnosti odněkud někam, přičemž v každém bodu své cesty potká někoho, kdo mu poví o tom, proč se na plátně zrovna odehrává to a to. Zápletka v úvodu filmu je dokonce vysvětlena způsobem, který si v ničem nezadá s vysvětlujícími komentáři psanými v Hobitovi brkem na papír: Logan zde doslova sleduje na mobilu postavu, která mu (i divákům) vysvětluje základní premisu scénáře celého filmu. Na mobilu!

Na stranu druhou je Logan současně také snímek, v němž se dějí dost divné věci, které sice mají nějakou návaznost na jiné filmy komiksového marvelovského univerza, ale divák nemá nejmenší ponětí, jak se jeho hrdinové doplácali do toho srabu, kde jsou teď. Zatímco ve filmech o X-Menech máme hrdinu Wolverinea, který je pořád ve formě, tady Wolverine najednou sotva leze, ke čtení potřebuje brýle, chrchlá jako tuberák alergický na oříšky ve veverčím doupěti a ze světa kolem něj zmizeli všichni jeho kamarádi, aniž by kdokoliv komukoliv nějak zvlášť vysvětloval, proč.

Hrdinové dneška nejsou, co bývali. • Foto Profimedia.cz

Logan prostě divákovi na jedné straně vysvětluje věci, bez nichž by se klidně obešel, ovšem naopak vůbec nevysvětluje věci, které diváka zajímají do morku kostí. To první je otrava. To druhé je rajc. Nechat v nejistotě o marvelovském vesmíru diváka u takhle vysokoprofilového filmu? To už chce monumentální cojones. Před mnoha a mnoha lety si takhle ještě nikdo netroufl natočit film o Batmanovi, v němž je hlavní hrdina bezdomovec bez jakýchkoliv milionů a místo sluhy Alfreda tu má černošského kamaráda z autoopravny jménem Little Al (chystal ho Darren Aronofsky). Netroufli si ani dokončit film, v němž by hrál Nicolas Cage, případně Sean Penn zmrtvýchvstalého Supermana (ten chystal zase Tim Burton).

A teď tu máme film, v němž jsou všichni naši oblíbení mutanti zřejmě po smrti, celé se to odehrává daleko v budoucnosti a hlavní hrdina je chrchlající, alkoholická troska superčlověka, k němuž jsme ještě před pár sezónami všichni vzhlíželi. Vedle Deadpoola (díky jehož megaúspěchu si Logan troufl na nepřístupnost R, která se projevuje jednak osvěžující brutalitou a jednak tím, že v něm všichni, dokonce i na slovo vzatí Mirkové Dušínové, od začátku říkají „motherfucker“) tak máme v kinech další komiksový snímek, v jehož centru se potácí archetyp muže dnešních dní: chabrus nad hrobem, za něhož musí všechnu oddřít práci nějaká ženská (vzpomeňme na zmíněného Mad Maxe, na rakovinou prolezlého kosmonauta Holdena v knižní Expanzi či Quinna v novém Homelandu).

A tahle ženská v Loganovi je – holčička. Malá holčička. Malá nemluvná holčička. Malá nemluvná holčička, která jde v nejlepších stopách Hit-Girl z Kick-Asse, Ellie z počítačové hry The Last of Us a svým způsobem také Samary, roztomilých chodících jatek s dlouhými pačesy z hororu Kruh. Staří vousatí chlapi jednou nohou v rakvi a osudová děvčátka s bodycountem barona Richthofena. Vítejte v genderově nejpřesnějším snímku o příčinách probíhajícího demografického pádu bílé civilizace.

Logan není dokonalý film, je to ale film s cojones a symbol doby jako vyšitý. Pasáže, v nichž se snaží být pořád ještě filmem v klasickém blockbusterovém kánonu, dokážou být otravné, ale tyto pasáže lze chápat jako odpalovací rampu ke momentům, v nichž se Logan dotýká hvězd.

A ta holčička je super!

PS: Ano, ignoruji teb český překlad názvu snímku, který lepí ke jménu Logan dvojtečku a jméno hrdiny Wolverine, aby bylo úplně stoprocentně jasné, na co to člověk jde. Ta úprava nechtěně přidává filmu další podbízivé vysvětlení a vychyluje tak jazýčky vah v jeho neprospěch.

Hodnocení: 80 %