Legendární reportážní fotograf Jan Šibík představuje na výstavě svět, z kterého někdy mrazí

Revoluce v ukrajinském Kyjevě. Důsledky tajfunu na Filipínách. Život v zakleté Severní Koreji. Prostitutky v Keni. Romské ghetto ve slovenských Košicích. Uprchlíci na cestě Evropou. To jsou některé ze 12 souborů, kterými se Jan Šibík na výstavě ohlíží za svoji prací v posledních deseti letech.

Na výstavě uvidíte život, který dokáže být nesmírně krutý a zároveň pozoruhodně plastický. Snímky dokumentující beznaděj, smrt, zoufalství i naděje, jsou syrovou výpovědí o událostech, které měnily historii jednotlivých zemí světa. Jako ta z revoluce v roce 2011 v Egyptě. Nebo „jenom“ ukazují nekonečný zmar. Jako ta, která přibližuje nihilistické postoje Romů z Košic.

Část výstavy zabírají i snímky představující putování uprchlíků Řeckem a Maďarskem v minulých letech. Pokud čekáte, že Šibík se zde představí jako „vítač“ migrantů, či jako jejich odpůrce, čekáte marně. Jistě u toho něco vypjatého cítil a něco si o tom myslí, ale jeho odpovědí na obrovský problém současnosti jsou fotografie. Ty někdy vypovídají víc, než dlouhá přednáška.

Pokud se ale chcete pouze pobavit, tak výstava „Deset let“ není pro vás. Je určena k přemýšlení, k sebereflexi, protože nabízí pohled, který vám ještě může chybět v kontextu hodnocení některých událostí a trendů.

Ostatně uvidíte vlastně výstavy dvě. Jedna se skládá ze Šibíkových silných obrazových výpovědí, druhá z výborně udělaných obsáhlých popisků snímků, které vše zasazují do potřebného rámce.

Příjemným překvapením pak je, že fotky si můžete nejenom koupit (to tak objevné není), ale že autora samotného může na výstavě většinou potkat. Ano, je často na místě a můžete si s ním o jeho fotografiích i promluvit. Taková interakce vyššího levelu...

Navíc u výstavy Jana Šibíka (a nepíšu to proto, že pracoval dvacet let v Reflexu) můžete mít ještě jednu jistotu – zcela jistě to bude jedna z nejlepších fotografických výstav roku v České republice. O tom nemusíte pochybovat. Uvidíme, jak se ještě zúročí v knize, která vyjde v březnu.

Výstava fotografií „Jan Šibík: Deset let“. Staroměstská radnice – Křížová chodba, Rytířský sál. Staroměstské náměstí č. 1, Praha 1. Vstupné 60 a 120 korun, děti do 10 let zdarma. Akce byla prodloužena do 3. dubna.