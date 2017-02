Václav Lohniský zářil jako šplhoun Hujer nebo docent Chocholoušek. Zemřel uprostřed natáčení

Stačí vyjmenovat tři role. Snaživý šplhoun Hujer z filmu „Marečku, podejte mi pero!“, svérázný docent Chocholoušek z neméně populárního snímku „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ či démonický mnich z Vávrova kultovního opusu „Kladivo na čarodějnice“. A většina lidí hned tuší, že řeč je o Václavu Lohniském. Od smrti známého herce dnes uplynulo 37 let. Zubatá si pro něj přišla uprostřed natáčení idylického dětského filmu „Krakonoš a lyžníci“, který mapuje začátky lyžování v českých zemích.

„Počkáme chvilku. Vaškovi se udělalo zle!“ hlásil onoho osudného 18. února 1980 režisérce Věře Plívové-Šimkové produkční filmu. Lohniský v něm hrál vedlejší roli finance, který honí „pašíře“ ztělesněného Karlem Heřmánkem na tajemných ski. Přitom režisérka mu několikrát nabízela, že jej při natáčení záběru nahradí dubléři z horské služby.

Lohniský (který v tu dobu za sebou měl již několik infarktů) však o tom nechtěl ani slyšet a stoupal s dalšími ke kapličce na okraji Rokytnice nad Jizerou. Když dorazil na místo, bezvládně klesl k zemi a konec chvilky, na kterou byl natáčení přerušeno, už nenastal. Nic na tom nezměnil rychlý příjezd záchranné služby, hercovi už nebylo pomoci. Do nedaleké Jilemnice už sanitka vezla mrtvé tělo. Lohniský zemřel ve věku nedožitých 60 let. Jeho smrt zasáhla celý štáb i všechny herce, jednu chvíli to dokonce vypadalo, že se tento film ani nedotočí.

Zběhl od bohoslovectví k herectví

Václav Lohniský se narodil 5. listopadu 1920 ve východočeských Holicích. Část svého dětství prožil také v Úpici, kde maturoval na místním gymnáziu. Pak začal studovat bohoslovecký seminář v Hradci Králové, kterého po dvou letech studia zanechal a směřoval svou kariéru k herectví.

Od roku 1958 byl uměleckým šéfem a ředitelem divadla S. K. Neumanna v Praze (dnes Divadlo pod Palmovkou). Byl to právě on, kdo režíroval roku 1959 úplně první představení „Člověk z půdy“ z dílky právě vzniklého divadla Semafor. Jeho kvalit si všímali i v zahraničí, jako režisér byl často zván do Polska, kde uváděl především české hry. Během svého působení v libeňském divadle mu Lohniský vtiskl tvář, kterou se tato kulturní scéna zcela odlišovala od jiných pražských divadel. Během režisérské kariéry uvedl 105 her, které svým provedením dosahovaly mimořádně vysoké kvality.

Nepřehlédnutelný herec

Do povědomí široké divácké obce však pronikl především jako herec. Nejen jeho vyhublá postava s vysokým čelem a démonickým obličejem, ale i pronikavý pohled a ještě pronikavější hlas jej jakoby předurčily pro role padouchů, šplhounů, zlodějíčků a dalších záporných rolí. Přesto i je zahrál takovým způsobem, až ho řada diváků za zápornou postavu téměř vůbec nepovažovala. Možná i proto, že se v jím mistrovsky a humorně zvládnutých rolí sama poznala.

Vedle Svěrákových filmů či Vávrova Kladiva na čarodějnice zanechal výraznou stopu i ve filmech Vyšší princip, Všichni dobří rodáci, Lásky mezi kapkami deště, Holka na zabití, Dařbuján a Pandrhola nebo v pohádkovém seriálu Arabela.

Václav Lohniský byl pověstný dříč a ze svého pracovního tempa neubíral, ačkoliv prodělal několik infarktů. Svou stopu na jeho zdraví zanechávala i konzumace alkoholu, v němž hledal oporu před vysilujícím politickým a společenským tlakem tehdejší doby. Je ironií osudu, že si pro něj smrt přišla při natáčení jednoho z nejkrásnějších filmů pro děti, bez kterého si nelze představit televizní program během vánočních svátků.

Je v tom vlastně i taková symbolika, že mrtvé tělo Lohniského z natáčení vezla záchranka do Jilemnice. To je malé malebné městečko v Podkrkonoší, jenž je kolébkou lyžování českých zemích a jemuž film Krakonoš a lyžníci skládal téměř až dojemně patetický hold.