Dobrodružná cesta na Berlinale: Ve vlaku s mrtvolou

Rozumíte, všechno vypadalo idylicky: vlak EC 178 z Prahy do Berlína vyjel v 6:28 ráno, jak měl. V 7:55 posílám kolegyni Kateřině Kadlecové fotku s pozadím Děčína, jejího rodného města. Píšu: „Alois Negrelli just on time“ - tak se ten EuroCity vlak, se zásuvkou pod každým sedadlem, jmenuje.