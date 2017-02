10 důvodů, proč (ne)jít na Padesát odstínů temnoty

Jamie Dornan (34) a Dakota Johnsonová (27) sice za své výkony v Padesáti odstínech šedi dostali hereckou anticenu Zlatá malina, ale jdou do toho znovu. Chtějí ještě jednu! Tady je deset důvodů, proč byste měli udělat totéž — americký erotický film Padesát odstínů temnoty na motivy stejnojmenné knihy E. L. Jamesové má premiéru 9. února.

1. Nic z jedničky si ani za Boha nepamatujete

Ten film je jako porod. Jdete do něj znovu a vůbec nevíte, jak už to jednou bylo hrozné. Milosrdná vlna hormonů způsobí, že si z prvního dílu trilogie nepamatujete nic — ani neskutečně dlouhé rozepínání košilových knoflíčků, ani pohledy do očí, ba dokonce ani zadek Jamieho Dornana.

2. Překvapí vás vývoj postav

Anastasia se úplně změní. Už to vůbec není sumbisívní loutka. Ano, jde s Greyem, se kterým se na konci jedničky rozešla, hned na začátku dvojky na večeři. Ale jen a jen proto, že má hlad!

3. Dostanou vás brilantní dialogy

Když spolu Anastasia a Grey nakupují do košíku v supermarketu (litr mléka, půlku chleba a pórek), přirozeně si u toho povídají.

Ona: Kdys byl naposledy nakupovat?

On: Minulý týden v Houstonu.

Ona: A co sis koupil?

On: Aerolinky.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Trailer k filmu Padesát odstínů temnoty. • VIDEO CinemArt CZ

4. Představí se vám nové postavy z minulosti

Za všechny bývalá Greyova dívka Leila, zfetovaná a bledá, jež nikdy nic neřekne, jen se pořád, dobrých 45 minut, zjevuje, mizí a nakonec (snad) skončí na psychiatrii. Další postava z Greyovy temné minulosti, Elena Lincolnová (Kim Basingerová), je zase jako zlá královna ze Sněhurky, co kvůli plastickým operacím ztratila mimiku. A podržte se: ani jedna z nich Anastasiu zrovna moc nemusí.

5. Dvojka je mnohem feminističtější než jednička

Považte: Anastasia má opravdovou práci. Je zaměstnána jako editorka beletrie v jednom nakladatelství. Jednak ji to hrozně baví, jednak jí to hrozně jde. A taky se tu díky její práci vyskytne další temný rytíř: Anastasiin šéf Jack Hyde, jemuž oči plné chtíče svítí jako baterky... Těšte se na třetí díl!

6. Poznáte různé dopravní prostředky

Jachta jako Brno, helikoptéra, co si zaslouží zvláštní bod v tomhle přehledu, zkrvaveně rozmlácené rudé auto... Už chybí jenom vesmírná raketa. Nebo ponorka.

7. Hrdina málem přijde o život

Rozumíte, normálka. Letí se helikoptérou z Portlandu z jednání, vedle sebe kolegyni, zrovna se chystáte napsat své holce lechtivou esemesku, když vtom se z komína valí oblaka černého dýmu a hrdinovi nezbude nic jiného než jen přiškrcené: „May Day! May Day!“ Co myslíte, zachrání se?

8. O BDSM se dozvíte leccos

Hlavně se tam ale maluje třešňově rudou rtěnkou na hruď Jamieho Dornana. Nejlíp to vystihl filmový metarecenzent Jan Škoda, cituji: „Nejvíc BDSM moment nastane, když dá Marcia Gay Harden facku Kim Basingerové a řekne jí, ať opustí večírek.“

9. Christian Grey je trumpovitější Trumpa

Těžko byste hledali člověka, který je víc perplex z toho, jak strašně bohatý je. Je to ale pochopitelné. Měl, chudáček, těžké dětství. Napsala bych vám, v čem měl těžké dětství, ale nechci spoilerovat.

10. Taky nechcete žít věčně

Čeká vás 19 super songů, z nichž korunovačním klenotem je ZAYN a Taylor Swiftová, kteří zpívají I Don’t Wanna Live Forever. Taky nebudete, až to dokoukáte.