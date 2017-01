Mekka evropského komiksu Angoulême: Skvělá akce masokombinátních rozměrů

Těžko se hledá příměr, ale je to trochu, jako byste vzali Svět knihy, na kterém jsou jen komiksy, a odjeli s ním do Kutné Hory, kde byste na náměstích postavili rozměrné vytápěné stany a do nich nacpali všechny a všechno. Ale ani to by nebylo ono, protože autogramiády spisovatelů u nás trvají maximálně hodinu. V Angoulêmu jde především o kreslíře a stovky fanoušků, kteří se snaží vystát frontu na kresbu do oblíbeného komiksu.

Tahle praxe u nás funguje taky, ale v Angoulêmu dosahuje až masokombinátních rozměrů. Fandové mají i židličky a kreslířů jsou snad stovky. Někteří kreslí pár hodin (to ti slavnější), další – zejména ti z nezávislých nakladatelství – sice nesedí v provizorních kukaních jako kvočny, ale v relativním pohodlí stánku vydavatele pak kreslí třeba i celý prodloužený víkend.

Největší srdcaři (a nejméně slavní) pak kreslí i na ulici. Nejkurióznější byli tři autoři kreslící v relativním pohodlí obchodu s oblečením. Inu – komiks mezi podprsenkami se neztratí. To ale jen podtrhuje přístup celého Angoulêmu k festivalu. Balónky s jeho logem najdete opravdu v každé výloze – a k tomu ty pomníky! Už když vystoupíte na nádraží, najdete před ním obelisk věnovaný Uderzovi, autorovi Asterixe a Lucky Lukea, na jednom z náměstí zase stojí asi metr a půl vysoká busta Hergého, autora Tintina. Podobných připomínek je Angoulême plný.

Festival se nezastaví ani před kostelem – najdete v něm výstavu katolických komiksů a na kazatelně stojí Bůh z filmu Stvoření světa Eduarda Hofmana. Zapomenout bychom neměli ani na adventisty, kteří trpělivě postávají před zdejším vyhlášeným muzeem komiksu a nabízejí Bibli. Pochopitelně komiksovou! Angoulême prostě na čtyři dny v roce zcela zešílí.

Zmíněné muzeum kromě velmi pěkné stálé expozice připravilo i dvě výstavy speciální. První se týká francouzského komiksového hitu Le Château des étoiles (Hvězdný zámek), ale nás zajímá zejména ta druhá, věnovaná nedožitým stým narozeninám velikána světového komiksu Willa Eisnera (6. 3. 1917). Tolik Eisnerových originálů na jednom místě jen tak nenajdete; autorům expozice se podařilo vdechnout prostoru opravdový spirit Mistrovy tvorby.

Angoulême je zkrátka oázou pro všechny komiksové šílence a zároveň skvělými prázdninami pro vydavatele, kteří povětšinou sídlí v Paříži a celý rok se těší, že se potkají s kolegy z ostatních nakladatelství. Na rozdíl od Česka jich nemají, co bys na prstech jedné ruky napočítal, ale desítky a k tomu celé dekády komiksové tradice. Francouzský komiks je u nás stále ještě přímo brutálně zastíněn uzurpátorskými americkými superhrdiny. Jenže San Diego a Comic-Con je daleko. Vyrazte raději za rok do Angoulêmu.