Hrdinové, nebo zbabělci? Čeští herci od začátku nacistické okupace po listopad 1989

Píše se 24. červen 1942. V Národním divadle se shromáždilo 1500 českých herců a dalších umělců, aby odsoudili atentát na Heydricha a přísahali věrnost Říši. Bylo to děsivé divadlo. Jenže kdo by se odvážil odmítnout? A hlavně – kdo by se po letech odvážil účastníky tohoto shromáždění kritizovat, nebo dokonce soudit?

Archív • foto: