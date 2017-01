Komiksová modrovlasá holčička Hilda se vrací!

Hilda je přemoudřelá holčička odkudsi od trolů. Tedy ze Skandinávie. A protože život na venkově kdesi na dalekém severu zvládala až překvapivě dobře, přesunul ji Luke Pearson, scenárista a kreslíř v jedné osobě, do města Trolbergu. Tady se malá hrdinka tak dobře nevyzná a jednoduše ztrácí glanc. Ale ani to jí nebrání v tom, aby zažívala skvělá dobrodružství.

Když vyšla v dubnu loňského roku první Hilda (s dobrodružstvími Hilda a troll a Hilda a půlnoční obr), podařilo se nakladatelství Paseka vzbudit menší, ale o to upřímnější hildománii. Pearsonův komiks totiž skvěle funguje nejen na děti, ale taky na hipstery všeho druhu (on tedy funguje i na všechny ostatní, ale to je tajemství). Hilda byla najednou všude, protože roztomilých a zároveň dobrých knížek pro děti zase tolik není. Navíc jde o knihu chytrou a ještě k tomu o komiks. Tak silná kombinace musela nutně uspět i na českém trhu.

Pro shrnutí – Hilda v prvních dvou příbězích (v češtině obsahuje jedna kniha dva díly) žila s maminkou v magické divočině. Autorova imaginace v kombinaci se severskou mytologií vytvořila dokonalé prostředí pro dobrodružství i pro to, aby se do něj zamilovali čtenáři. Trollové, skřítci, podivní tvorové… Až se chce vykřiknout: Ach kde jen jsi, krajino našeho dětství!?

Proto je Pearsonův krok v druhé, v prosinci vydané knize s příběhy Hilda a Ptačí slavnost a Hilda a černý pes poněkud překvapivý – Hilda s maminkou se přestěhovaly do města. Nejde o žádné velkoměsto, Trolberg je malý, ale pořád je to město a ze svého prostředí vytržená Hilda působí dost nejistě. Zatímco v předchozích dvou příbězích měla dění celkem pevně v rukou, nyní musí improvizovat a moc jí to nejde. Ve městě se záhy ztratí a cestu se snaží nalézt za pomoci mluvícího havrana, jenž zapomněl, kterak se létá.

Vzhledem k tomu, že jde o Hildu, je jasné, že rozuzlení bude velkolepé, ale i přesto se čtenář neubrání pocitu, že na venkově bylo tak nějak lépe. Zlepší to snad o fous či dva druhý příběh, v němž přihlásí maminka Hildu do skautu, ale ta namísto lovení bobříků raději pátrá po velkém černém psu a po důvodu, proč je najednou Trolberg plný domácích skřítků toho času bez domova. Pochopitelně se jí podaří vyřešit vše, co je třeba.