Ruský velkofilm Viking pochválil sám Putin. I tak přijde někomu málo vlastenecký

Ruský historický film Viking vydělal v devíti dnech rekordní miliardu rublů. Může dokonce vytlačit nejúspěšnější ruský film všech dob Stalingrad, akční válečný film Fjodora Bondarčuka. Viking, seversky laděný hit, byl režírovaný Andrejem Kravčukem. Ten je známý životopisným filmem Admirál (2008) z doby občanské války pojednávajícím o bílém veliteli Alexandru Kolčakovi. O ambiciózním filmovém projektu píše server The Moscow Times.

Viking vypráví příběh knížete Vladimíra, který je znám spíše pod jménem Vladimír I. A týká se doby příchodu křesťanství na Kyjevskou Rus v druhé polovině 10. století. Okolo Vladimíra se vedou různé debaty a úřady mu nechaly postavit v centru Moskvy osmimetrový pomník. (Původní plán na instalaci pětadvacetimetrové sochy byl zrušen pro odpor místních obyvatel.)

Vladimír je líčen jako násilný vůdce, který se nezastaví před ničím, aby se stal velkým kyjevským vládcem. V jedné ze scén znásilní svou nevěstu Rognedu před jejími rodiči, jež pak surově zavraždí.

Pak nechá zabít svého bratra Jaropolka a převezme jeho místo jako nejvyšší vůdce Kyjevské Rusi. Když se poté setká s vdovou po Jaropolkovi, bývalou křesťanskou jeptiškou z Byzance, stává se pod jejím vlivem postupně někým jiným a v jedné ze závěrečných scén se kaje za své přestupky a je pokřtěn na křesťanskou víru.

Mezi prvními diváky filmu byli ruský prezident Vladimir Putin a ministr kultury Vladimir Medinskij. „Rozhodně zajímavé,“ řekl prý Putin. „Rád bych se na to podíval ještě jednou.“

Film měl rozporuplný ohlas v hlavních ruských médiích a způsobil neobvyklé množství diskusí na sociálních sítích. Přes veřejné pochválení prezidentem byli mnozí diváci nespokojeni s tím, jak byla Kyjevská Rus a její obyvatelé zobrazeni. „Skupina aktivistů zahájila petici na internetových stránkách Change.org a žádá vládu, aby film zakázala. Stěžovali si, že předkové Rusů byli zobrazeni jako nemytí barbaři ve věčně špinavém oblečení a Kyjev jako malé město plné chatrčí spíše než skutečných budov. Petice také odkazuje na scény sexu a násilí jakožto nevhodné pro mladé diváky,“ píší Moscow Times.

Neexistují samozřejmě prakticky žádné důkazy o tom, jak lidé žili v 10. století na Kyjevské Rusi, nebo dokonce jak vypadal Kyjev. Málo je známo o Vladimírově životě a mnohé z toho se zdá být apokryfní, třeba zpráva o tom, jak poslal své vyslance, aby prostudovali všechna hlavní náboženství té doby. Máme jen nějaké zprávy z kroniky Pověsť vremennych let. Ve filmu odborníci nalezli nějaké odchylky od kroniky i od toho, co třeba víme o tehdejší společnosti z archeologických nálezů.

„Hlavní problém filmu je ale v něčem jiném. Jde o to, že zjednodušuje složité a do značné míry neznámé historické události do přímočarého pojetí ,hříšník a světci‘ a dělá jasný rozdíl mezi špinavými a násilnými pohany a civilizovanými křesťany. Všechny sexuální scény se odehrávají s pohanskou Rognedou, zatímco intimita s Irinou je pouze naznačena. Navzdory tvrzení petice, že film ponižuje Rusko, ve skutečnosti odpovídá ‚stranické linii‘ vlády a Ruské pravoslavné církve.“

Takže tvůrci se nemají čeho bát a diváci si mohou s čistým svědomím dopřát zábavu i poučení v tom správném ideovém stylu. Ta trocha sexu nebude vadit, protože film má dvě varianty a z té pro mládež jsou choulostivé scény vystřihnuty.