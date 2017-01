Festival Colours of Ostrava oznámil další hvězdu - vystoupí britská kapela Jamiroquai

Britská multižánrová kapela Jamiroquai vystoupí na letošním ročníku festivalu Colours of Ostrava. Skupina se pohybuje na pomezí jazzu, soulu, diska a funky. ČTK to dnes řekl mluvčí mezinárodní přehlídky Jiří Sedlák. Festival se koná od 19. do 22. července opět v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic.