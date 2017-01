Film Masaryk s Karlem Rodenem bude uveden v hlavním programu letošního Berlinale

Masaryk bude mít svou premiéru v hlavním programu pod hlavičkou Berlinale Special. V rámci této sekce uvádí berlínský festival mimořádné kinematografické počiny nebo pocty světovým filmařským osobnostem. V loňském roce byly v rámci sekce Berlinale Special uvedeny například Pocta Alanu Rickmanovi – film Rozum a cit a Pocta Davidu Bowiemu - film Muž, který spadl na zemi nebo snímek kontroverzního dokumentaristy Michaela Moorea Where to Invade Next. V roce 2015 byl do Berlinale Special vybrán třeba film Antona Corbijna Life s Robertem Pattisonem v hlavní roli.

„Velmi si vážíme toho, že film Masaryk byl vybrán do hlavního programu letošního Berlinale z několika tisíc titulů,“ říká producent filmu Rudolf Biermann a věří, že příběh této vzrušující osobnosti může být srozumitelný mezinárodnímu publiku. „Film vypráví v dobovém kontextu o událostech, které výrazně ovlivnily vznik moderní Evropy. Zároveň však nabízí nadčasovou úvahu o odpovědnosti jedince a jeho konání ve prospěch státu a národa, často na úkor sebe sama. Masaryk byl člověk velkého vnitřního sváru mezi citlivou uměleckou duší a smyslem pro zodpovědnost a sebeobětování ve prospěch společenských cílů. A v tomto smyslu mu může dobře porozumět i mezinárodní divák,“ dodává Rudolf Biermann.

„Příběh lidí, kteří se snaží, byť nedokonale postavit diktatuře, je vždy nadčasový a romantický, stejně tak jako je často krutý a předem odsouzený k nezdaru. Ať už jde o Jana Masaryka, který se snaží přesvědčit velmoci, aby zarazily nacistickou agresi, či v jiném životním období agresi Ruskou, nebo studenta stojícího si za svou pravdou oproti přesile, či o běžného člověka, který chce žít svobodně navzdory silám, které ho chtějí zmanipulovat či zajmout – vždy jde nakonec o boj dobra proti zlu, a v něm zlo často vítězí,“ říká spoluscenárista a režisér filmu Masaryk Julius Ševčík. Titulní úlohu vytvořil Karel Roden.

Pro producentskou společnost IN FILM jde o návrat do hlavního programu Berlinale po 10 letech. Společnost byla výkonným producentem filmu Obsluhoval jsem anglického krále, který na festivalu byl uveden v soutěži a získal v roce 2007 cenu FIPRESCI. Po deseti letech se tak vrátí na Berlinale i herec Oldřich Kaiser, který v obou filmech vytvořil jednu z hlavních úloh.

Do široké distribuce vstoupí do kin 9. března 2017, symbolicky, vzhledem k tomu, že dosud nevyjasněný pád z okna, který ukončil život Jana Masaryka, se odehrál v noci z 9. na 10. března 1948.