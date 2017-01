Nový Vinnetou: Slavný indiánský náčelník už nepřipomíná přihřátého Itala

Vinnetou byl hrdina našeho dětství a leckdo říká, že přesně tam by měl taky zůstat. Že se stejně nikdy lepší Vinnetou nenatočí… a že vlastně ani není důvod mladého náčelníka Apačů z kmene Meskaleros remakovat. Vinnetou: Nový svět se o to ale nepokouší. Teď jde o to, jestli je to dobře, že jo.

Podívejte se, nový Vinnetou je bohužel přesně definovaný tím, čím je, tedy “německou televizní minisérií”. Je to v podstatě Cobra 11 mezi kovbojkami se vším, co to obnáší. Tím dobrým i tím špatným. Původní filmový Vinnetou byl obrovský blockbuster, který otvíral (!) film honičkou indiánů se zásobovacími vozy. Ničeho takového se tady nedočkáte, je to jako srovnávat Sherlocka Holmese s Downeym Juniorem a Sherlocka Holmese, kterého točíval Hallmark.

Na ČT 2 paní těsně před filmem říkala: “Každá generace čte nejslavnější příběhy jinak.” Kdybychom teda měli tohle moudro aplikovat, museli bychom říct, že naše generace nemá prachy na normální knížku, takže si stáhla špatně konvertovanou digitální verzi.

Ale rozhodně bych nechtěl, abyste si mysleli, že ten film je špatný. To není. Český dabing je špatný, film jako takový není. Jo, má strašně moc pitomých momentů, některé charaktery jsou psané strašně na sílu (“Ty jsi záporák, takže budeš celý film říkat jen zlé a hloupé věci.”), hudba je zoufale neoriginální, scény jsou stříhané v prapodivných momentech a aspoň třikrát čtyřikrát za díl se objeví nějaké filmařské klišé, které se snad může objevovat jen v… no… německých televizních minisériích. Třeba použití gatling gunu v bitvě. K tomu bych chtěl poznamenat, že scéna, kdy zlí bílí masakrujou hodný místní kulometem, byla naposledy cool v Posledním samuraji.

Ale na druhou stranu má ten film hrozně moc skvělých věcí. Old Shatterhand už nevypadá jako by právě sundal esesáckou uniformu, ale jako inženýr/westman, a Vinnetou už nepřipomíná přitepleného Itala, ale warmachine, která skalpuje bělochy na potkání. Příběhově je film docela vymáklý, spousta přirozených scén má pak další užití k jeho konci.

Během celého filmu padne hrozně moc inside joků k původnímu filmu nebo dokonce předloze, v něčem je ostatně nový Vinnetou bližší původní knize, v něčem vůbec. Všechny ty dějové úpravy slouží jasnému záměru vykouzlit “reálnější a temnější verzi” slavného příběhu. Což se mu daří a vlastně to není vůbec na škodu, protože tu původní velkolepou, pohádkově romantickou verzi tvůrci s daným rozpočtem evidentně překonat nemohli.

Ale i když je to dospělejší, temnější, realističtější a bla bla bla, tak je to pořád Vinnetou a takového toho svého optimistického nádechu se nikdy nezbaví. Což je dobře, protože vedle všech Her o trůny, Vikingů a Westworldů je to docela osvěžující. Takže i když se mi tomu ze začátku nechtělo věřit, těším se na další díl.

Už jenom trochu spoilerů, jo? Moment, kdy Vinnetou přibije noži Rattlera k mostu hned vedle hořícího dynamitu, je tak strašně badass, že by si ten film obhájil sám.