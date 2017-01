Dekadence v Rock Café: Skupina Vanessa slibuje konec kariéry

Zaručeně poslední koncert slibuje na čtvrtek v Rock Café pražská elektronická kapela Vanessa. Zřejmě využili šance – pobytu dřívějšího člena kapely Jakuba Horáka v Indii – a rozhodli se skoncovat s existencí skupiny s nejotřesnější pověstí u nás koncertem Přijďte si plivnout na náš hrob! Což by znamenalo, že „přijdeme“ o podobné provokace typu šňupání v přímém přenosu na ČT. Můžete tomu věřit, nemusíte.

Frontman kapely Bruno Ferrari alias Samír Hauser každopádně slibuje: „Bude zase diskopíča, slečna, co má potřebu, aby jí vidělo co nejvíce lidí nahatou s diskokoulí naraženou na hlavě. Budou se rozhazovat noví masožraví guinejští červi, kterých jsme vypěstovali celé tři kilogramy a navíc máme speciální mlhu, do které jsme přidali poppers, ano tu látku, kterou gayové používají na sexuální uvolnění.“

No nedejte to!