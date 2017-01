Celovečerní film Pirko ukáže sexuální zneužívání a život na ulici

Sexuální zneužívání, násilí a život na ulici ukáže Česko-Slovenské syrové drama Pirko. Příběh mladé dívky, která spadne na úplné životní dno, natočila bez příkras a jako silné aktuální téma dvojice Lucie a Petr Klein Svobodovi. Po úspěšném uvedení na filmovém festivalu v Tallinu a na Slovensku vstoupí film v polovině ledna 2017 i do českých kin.

Pirko je příběhem mladé dívky, která se ocitne na úplném a brutálním životním dně. Film zároveň ukazuje i pražské podsvětí, odvrácenou stranu velkoměsta se vší krutostí, ironií a černým humorem, který k němu patří.

Plakát k filmu Pirko • Foto bontonfilm.cz

Martina alias Shakira vyrostla v dětském domově. Její představy o světě formovaly hlavně televizní seriály. Den osmnáctých narozenin je pro ní vstupenkou do vysněného života. Vchází do něho s trochou peněz v obálce, amuletem od kamarádky na krku a hlavou plnou naivních představ. Její láska z děcáku, Roman, ji v Praze, kam za ním zamířila, zatáhne do svérázné partičky plné alkoholu a drog.

Skutečné osudy a autentické zpracování

Film Pirko vychází ze skutečných osudů zneužívaných děvčat. Vyniká autentickým a nekompromisním zpracováním, tvůrci chtěli vzdát hold americké kinematografii sedmdesátých let. „Pirko je příběhem osmnáctileté dívky, která svým odhodláním a bojovností zachrání nejen sebe, ale i svoje kamarádky, aby už nemusely projít takovým peklem jako ona,“ říká režisérská i životní dvojice Lucia a Petr Klein Svobodovi.

„Děti, které vychází z dětských domovů, se často chovají asociálně nebo se stávají obětí zneužívání. Chtějí žít správně, ale nevědí jak. Nevědí, jak žít „tam venku“, jak si najít práci, jak si uvařit, nemají kam jít,“ přibližují společenský přesah svého filmu Lucia a Petr.

Hlavní postavu ztvárnila mladá slovenská herečka Dominika Zeleníková, v dalších rolích se objeví i Martin Finger nebo Boleslav Polívka. Dramaturgem filmu je Marek Epstein, jako kameraman film nasnímal Asen Šopov.