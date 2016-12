Šéf letectva Karel Janoušek, jediný československý maršál, a jeho pohnuté osudy

Brněnské nakladatelství JOTA obohatilo předvánoční knižní trh již druhým vydáním publikace (bohatě vybavené dokumentačním a obrazovým materiálem) známého leteckého historika Jiřího Rajlicha Karel Janoušek, jediný československý maršál. Ano, je to k nevíře, ale za druhé světové války to RNDr. Karel Janoušek (1893–1971) dotáhl na leteckého maršála britského Královského letectva (RAF). O to strmější byl jeho poúnorový pád.