Opakování matka hlouposti. ČT okopírovala svůj loňský vánoční program

To mě rozesmálo nejvíc: Česká televize na prvním programu na Štědrý den téměř do písmena zopakovala svůj loňský program a přineslo jí to největší ukousnutí z koláče sledovanosti. Upozornil na to ve svém postu na twitteru kolega Jiří Kubík a pod jeho postem se k tématu vyjádřil ředitel i programu Milan Fridrich. Napsal v podstatě: funguje to, tak co?!