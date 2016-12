5 nejlepších knih roku 2016 podle Billa Gatese, nejbohatšího člověka světa

Phil Knight: Shoe Dog. Monografie spoluzakladatele slavné firmy Nike Phila Knighta. Podle Gatese je zvláštní, že tento úžasný příběh není pouze připomínkou obrovského obchodního úspěchu (Knight založil firmu s 50 dolary, dnes má Nike hodnotu 30 miliard dolarů), jak by se dalo čekat, ale autor přiznává i svoje životní chyby a někdy chaotické a nejisté jednání. Jedná se o knihu, kterou je prý schopno takto otevřeně napsat jen několik šéfů velkých světových společností.

David Foster Wallace: String Theory. Podle Gatese je to jedna z nejlepších knih o tenisu, která kdy vyšla. Je to výběr pěti nejlepších esejí autora o tomto sportu. Prý nemusíte vůbec tenis hrát, přesto budete tuto knihu milovat. Americký miliardář tvrdí, že Wallace ovládá jazyk a psaní stejně dovedně, jako švýcarský hráč Roger Federer raketu.

Siddhartha Mukherjee: The Gene: An Intimate History. Kniha o odborné otázce genového výzkumu, která je ale napsána pro laiky. Autor je americký vědec, který se narodil v Indii a pracuje na Kolumbijské univerzitě. Rozebírá především etické otázky věci, která zásadně ovlivní naši budoucnost. V češtině vyšlo jeho dílo o rakovině Vládkyně všech nemocí.

Archie Brown: The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age. Tato kniha vyšla už v dubnu 2014, ale Bill Gates ji schválně zařadil do letošního roku kvůli vypjatým americkým prezidentským volbám. A bylo by dobré, aby tato kniha vyšla i v Česku, protože autor (v češtině vyšla Brownova kniha Vzestup a pád komunismu), který učí na univerzitě v Oxfordu, v ní podrobně popisuje, co dobrého i špatného se stalo ve světové politice v posledních více než 50 letech. Brown navíc dospěl k překvapivému závěru: Lidi, kteří nejvíce přispěli k pokroku lidstva, nebyli obecně vnímání jako „silní vůdci“.

Gretchen Bakke: The Grid. Kulturní antropoložka Gretchen Bakke se zamýšlí nad zásadním problémem, který má většina zemí světa. Také USA má poměrně zastaralou energetickou infrastrukturu a to podle ní může zcela zásadně ovlivnit život ve Spojených státech a jejich postavení ve světě.