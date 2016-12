Devatero komiksů: Takhle se fakt dělá radost, Ježíšku!

Štědrý den za dveřmi a vy chcete někoho určitě podarovat tím NEJ komiksem. V posledních týdnech jsme jich pár doporučili, ale nabídka je podstatně širší, než jsme stihli představit. A proto přinášíme speciální vydání o komiksových řadách, které u nás aktuálně vycházejí a stojí za pozornost. Také vám spočteme, kolik by vás stálo koupit všechna doposud dostupná pokračování každé z představovaných řad. Pokud má tedy Ježíšek velké plány, mrkněte do galerie na devatero těch nejlepších. (Kvůli nákupu vám doporučujeme navštívit komiksové speciálky.)

1. Lucifer

Začínáme Luciferem Mikea Careyho (vydává Crew), protože právě vyšel jeho poslední, jedenáctý díl. Pokud znáte Sandmana, tak tenhle komiks je jeho pohrobek. Lucifer se objevil v Gaimanově veledíle, ale všem bylo jasné, že si zaslouží vlastní řadu. A taky ji dostal. Luciferovy plány? Peklo zavřít a jít si hledět vlastního. Konkrétně vytvořit vlastní jsoucno konkurující tomu božskému. Zkrátka rodinné neshody trvají miliardy let a v jedenácti knihách si to snad andělé a démoni a spousta dalších entit zvládnou nějak urovnat. Epochální, mystické čtení vyjde v kompletu bez pár korun na 5 000! Jde o inteligentní komiks se spoustou odkazů na náboženství a mytologie všech národů.

2. Batman

Batmanů vychází opravdu hodně, protože se ten chlap opravdu hodně prodává. Nejlepším z nich je v současnosti řada New 52 scenáristy Scotta Snydera, která začíná nejzásadnějším netopýrovým příběhem za posledních dvacet let – Sovím tribunálem. Ovšem tím zdaleka nekončí, a tak právě vyšla už šestá kniha s názvem Hřbitovní směna, která obsahuje kratší povídky doplňující předchozích pět knih (vydává Crew). Kvalita pozvolna klesá, ale pořád dost dobrý. Šest dílů stojí v paperbacku něco málo přes 3 000 Kč a potěšíte každého, kdo aspoň trochu ujíždí na Batmanovi.

Obálka • Foto archiv

3. Hellboy

Mike Mignola píše Hellboye už pěknou řádku let a my v Česku ho pořád honíme, ale příliš nedoháníme. Letos vyšla už jedenáctá kniha s názvem Ďáblova nevěsta a jiné příběhy. Naše upozornění se ale týká řady Ú.P.V.O., což jsou příběhy Hellboyových kolegů v Úřadu paranormálního výzkumu a obrany. Jde o jeden autorský vesmír, příběhy jsou úzce propojeny a vyplatí se sledovat obě řady společně. Horší je to ufinancovat, Ú.P.V.O. má u nás prozatím šest dílů, každý plus mínus za 500 Kč. Vydává Comics Centrum.

4. Sága

Sága Briana K. Vaughana má v češtině prozatím tři díly a jedná se o řadu zábavnou, v níž najdete úplně všechno, co vás napadne. Znesvářené rody, hvězdnou pěchotu, nájemné intergalaktické zabijáky, kouzla a magii, s nimi související magické meče, robotí prince, ale hlavně milostný příběh, jehož plod může změnit celý vesmír. A to pochopitelně nikdo nechce. Takže pokud chcete dát někomu komiksy, u kterých se bude bavit nad vtipnými a dobře napsanými dialogy, bude to Sága – všechny tři díly za 1 200 Kč.

5. Mezi řádky

Jedna z nejchytřejších řad, která u nás v současnosti vychází, je určena pro milovníky britské literatury a Harryho Pottera, i když zde se magicky nadaný klučina z obyčejného světa jmenuje Tommy Taylor. Navíc už odrostl a vlastně vůbec není hrdina těch prokletých knížek, které napsal jeho zmizelý otec. Tak proč mu jde někdo najednou po krku a proč magie zničehonic funguje? Navíc se ukazuje, že celá literatura posledních pár set let v sobě skrývá jakýsi tajný plán na ovládnutí lidstva! Autorem řady je také Mike Carey (Lucifer), takže je jasné, že jde o špičkový komiks (taktéž vydává Crew). Všechny tři díly Ježíšek pořídí za 1 230 Kč.

6. Mýty

Mýty jsou čirá radost. Na pohádkové světy před pár staletími zaútočil Nepřítel a jeden z mála nedobytých světů je ten náš, všedňácký, tudíž se pohádkové bytosti – mýty – musely uchýlit k nám a založily si tu tajné město, Mýtov. Jde tak trochu o Arabelu po americku – a scenárista Bill Willingham je génius. Právě vyšel desátý díl s názvem Dobrý princ, kde už Mýtov zná totožnost Nepřítele a docela slušně mu zatápí. Ale nepředbíhejme, každá z těch desíti knih je naprosto skvostné čtení pro kluky i holky všeho věku. Tedy všeho věku vlastně ne. Pokračování pohádek pochopitelně obsahuje sex a princ je pěkný proutník. Všech deset dílů od nakladatelství Crew bude skvělý dárek pro celou (odrostlejší) rodinu a rozhodně stojí za 4 730 Kč.

Obálka • Foto archiv

7. Skalpy

Nejdrsnější řada ze všech uvedených. Představte si Sopránovy, ale v indiánské rezervaci. Nic hezkého. Rudý muž na jedné straně jako vůdce kasina, na druhé jako zlomená lidská troska. A třicet let staré vraždy. A mladý rudý agent CIA v utajení, který se stane kmenovým policistou v místě, z nějž z dobrých důvodů vypadl jako kluk. Komiksová řada hvězdného scenáristy Jasona Aarona, ostrá jako skalpovací nůž, má v češtině prozatím pět dílů a ty vás vyjdou na 1 915 Kč.

8. Goon

Na Goona Erica Powella, plného mlácení zombií, rozhodně nezapomínat, ale psali jsme o něm zde. Snad jen že česky je k dispozici šest knih a každá stojí 499 Kč. Vydává Comics Centrum.

9. Živí mrtví

Nejdelší nakonec. Živí mrtví (znáte je i ze stejnojmenného seriálu) jsou se svými devatenácti díly nejdelší kontinuální komiksovou řadou, která u nás vychází (vydává Crew). Robert Kirkman se celý život rozčiloval, že nikdo nikdy neřešil, co se stane po zombie apokalypse v dlouhodobém horizontu. Kupodivu o nemrtvé jde postupem času méně a méně, protože lidi, kteří přežili, se s mrtvoláky za plotem naučí žít. Ovšem žít s lidmi v omezených prostorách a s omezenými zdroji je o dost složitější. Drámo a horor, celé sakumprásk za 5 681 Kč (a to je komiks černobílý).