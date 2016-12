Opravdová válka, komanda smrti a žádní Jediové. Rogue One je nejtemnějším filmem historie Star Wars

Už z první šuškandy, kterou přípravy Rogue One spustily, bylo jasné, že hlavní hrdinkou bude žena. Kolem Jyn Orso (Felicity Jones) a jejího otce Galena (Mads Mikkelsen), stavitele Hvězdy smrti, se skutečně točí děj celého filmu. Zatímco Galen svádí vnitřní boj při stavbě ničivé zbraně, jeho dcera bezcílně bloumá galaxií, prochází imperiálními pracovními tábory a trochu z donucení se přidává k povstalcům.

Nenechte se ale zmást, nové Star Wars netvoří pouze tyto dvě postavy. Kolem Jyn se vytvoří silný herecký tým bojovníků, pestrá přehlídka různých charakterů, z nichž každý má své poslání. Ať už jde o slepého mnicha, který bezmezně uctívá Sílu a pouští se do sebevražedných misí, nihilistického robota K2, který se trochu podobá Marvinovi ze Stopařova průvodce galaxií (pokud by tedy Marvin pohrdal lidmi, ovládal bojová umění a rád střílel z blasteru), či zběhlého imperiálního pilota, který neustále hledá příležitost, jak odčinit svou službu na straně „zla“.

Hned úvodní scény pilota Cassiana Andora (Diego Luna) nám demonstrují, jak moc jiné tyto Star Wars budou. Zatímco ve steré trilogii vyvolalo velké pohoršení už jen to, že Han Solo zastřelí pašeráka Greeda ještě před tím, než jeho protivník sáhne po zbrani, Cassian tu během pár minut popraví bez mrknutí oka neozbrojeného špeha. A podobně rozpolcené jsou všechny postavy v Rogue One. I když George Lucas tvořil svou fenomenální vesmírnou ságu s jasně definovaným dobrem a zlem, tady už nejsou hranice tak patrné a postavy na straně „dobra“ mají někdy i hodně nepěkné vlastnosti.

Akce jako při vylodění v Normandii a úmrtnost jak ve Hře o trůny

Špinavé, temné a syrové. Těmito třemi přívlastky se dají nové Hvězdné války shrnout. Spolu s rytíři Jedi zcela zmizela pohádkovost nové trilogie, tady hraje prim válečná vřava, nelítostné přestřelky, při kterých umírají desítky stromtrooperů, a Impérium, které už zcela dominuje celé galaxii. I když tu statečně bojuje naše komando, Darth Vader tu nemá přirozeného protivníka, a tak se můžete těšit na ty nejlepší scény, jaké byly kdy s touhle postavou natočeny. I když se lordovi Vaderovi nedostává příliš prostoru, v těch několika málo záběrech a zejména v samém závěru filmu dokáže, proč je jedním z nejlepších záporáků v dějinách kinematografie sci-fi.

Další trefou do černého je celkově dospělejší pojetí bojových scén. Režisér Gareth Edwards se tu zřejmě inspiroval filmy o druhé světové válce či konfliktu ve Vietnamu. Závěrečná půlhodina je doslova našlapaná akcí, při které se bojuje v džungli, na pláži i na planetární orbitě. A kráčející tanky AT-AT příbojem, zatímco je nic nedokáže zastavit, jsou splněním nejednoho dětského snu. Navíc postavy tu jsou smrtelné a hlavní postavy tu umírají s frekvencí seriálu Hra o trůny, takže si s sebou do kina přibalte kapesníčky. To vše za doprovodu epického soundtracku od Michaela Giacchina, který s citem připravil variace na původní hudbu Johna Williamse.

Návrat starých známých a pomrkávání na fanoušky

Pokud jste si o Rogue One hledali dopředu informace na internetu, nemohli jste minout stovky diskusních fór, na kterých se spekuluje, které staré známé postavy se v tomto filmu objeví. A nutno podotknout, že jich je dost. Ať už jde o zmiňovaného Dartha Vadera, kterému znovu propůjčil ikonický hlas James Earl Jones, či senátora Baila Organu, kterého opět hraje Jimmy Smits. Díky počítačovým trikům se pak vrátí i někteří již zesnulí herci či se „omladí“ na svou podobu ze sedmdesátých let.

Dalším slovem, které je nutně spojeno s každým novým dílem Star Wars, je nostalgie. Ta je zkrátka všudypřítomná. Ať už jde o známé hudební tóny, doprovázející určité situace, nebo hlášky tipu It’s a trap, I have a bad felling about this či téměř povinné May the force be with you. Režisér si s vámi pohraje i během ikonického prvního záběru (žluté titulky ubíhající do nekonečna tu tentokrát chybějí). Jako na začátku každého filmu této série i tady sledujeme nejprve planetu a pak nám do záběru vjede jakýsi objekt. Zatímco v epizodě IV to byl imperiální křižník, tentokrát to jsou prstence jiné planety.

I když předem víte, jak to celé skončí, závěrečné scény filmu vás zkrátka ohromí. A pokud jste velkými fanoušky příběhů z daleké, předaleké galaxie, poslední minuty jsou přesně to, proč tuhle vesmírnou ságu tolik milujete. Rogue One jsou skutečně výjimečný film ze světa Hvězdných válek, který neznalé diváky ani chvilku nenudí a věrným fanouškům naservíruje přesně to, co potřebují.