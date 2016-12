Divadlo Na Fidlovačce si vybralo uměleckou ředitelku. Soubor povede Kateřina Dušková

Divadlo Na Fidlovačce obsazuje pozici uměleckého ředitele necelý rok po vstupu Jana Koťátka na post ředitele divadla. Kateřinu Duškovou si Koťátko vybral na základě úspěšné spolupráce v první polovině sezony 2016/2017. Do funkce umělecké šéfky nastoupí 1. ledna. „Po téměř roce stráveném na pozici ředitele Divadla Na Fidlovačce jsem dospěl k závěru, že pro další rozvoj a formování uměleckého souboru je nezbytné obsadit pozici uměleckého šéfa, který bude se souborem pracovat a posouvat jej dál. Rozhodl jsem se oslovit paní Kateřinu Duškovou, která v divadle režírovala naši nejnovější hru, Shakespearův Sen noci svatojánské, a vytvořila inscenaci, ve které se nádherný text pojí s kvalitními hereckými výkony, nápaditou scénografií a choreografií doplněnou o akrobatické prvky nového cirkus. Tím nabídla divákům zážitek, na který v Divadle Na Fidlovačce nejsou zcela zvyklí, a posunula naši tvorbu novým směrem. Současně se ujala přípravy letošní Noci divadel i speciálního vánočního představení. S Kateřinou sdílíme stejný názor na to, jakým směrem by se měla Fidlovačka do budoucna ubírat, proto padla volba právě na ni,“ říká Jan Koťátko.

Kateřina Dušková se pohybuje na divadelní půdě přes dvacet let a její zkušenosti sahají od herectví přes režii a dramaturgii až k vedení uměleckého souboru divadla. Jako režisérka působila například ve Východočeském divadle v Pardubicích, v Divadle F.X. Šaldy Liberci nebo v Městském divadle Most. Poslední čtyři roky byla součástí Horáckého divadla v Jihlavě, kde od roku 2014 do roku 2016 zastávala taktéž funkci umělecké šéfky.