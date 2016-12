Kašpárek v rohlíku David Dvořák: Dětem jsme dali jejich vlastní kapelu se vším, co k tomu patří

Duchovní otec Kašpárka v rohlíku a programový šéf dětského festivalu Kefír svůj dětský kabaret původně napsal a režíroval pro loutkohru Jihočeského divadla České Budějovice. Krátce po premiéře 24. března 2007 se ovšem z Kašpárka v rohlíku bleskurychle vyvinul nesmírně populární fenomén.

Každého ze čtyř alb se prodá úžasných sedm tisíc kusů, do roka Kašpárek typicky odehraje dvacet třicet koncertů a uspořádá čtyřicet představení. A především, díky kašpárkovským hitům, jako je clashovská předělávka Čůrej (), se otevřel prostor pro skvělé dětské projekty Bongo Bombarďáka () vzešlého od brněnských Indies, Jablkoně, Karolíny Kamberské a dalších.

Kašpárci si povšimli průniku mezi dětským a dospěláckým světem a touhy dětí po dospělosti. Nepodbízejí se, kladou svým nezletilým bejbypankáčům otázky a nabízejí odpovědi, zpívají primárně o tom, co děti považují za podstatné a co je zajímá a baví, odmala je inspirují k hledání vlastní cesty a stylu, berou je vážně: „Dětem jsme dali jejich vlastní kapelu se vším, co k tomu patří: kotlem, pogem, hrozením, vytleskáváním přídavků. Proč by to měli mít pouze dospěláci?“

Mimochodem, Kašpárek oslaví příští rok v březnu desáté narozeniny. David Dvořák se hodlá stáhnout do ústraní a místo řízení se podílet jen tak lehce; deset narozeninových koncertů po celé republice ovšem ještě naplánuje. Na oznámení lokací si ovšem věrná fanouškovská základna zatím musí počkat.

David Dvořák je posledním z 8 komiků, které vám, slovem i snímkem, představujeme v lifestylové příloze Reflexu č. 48 Excellent. Vyšla spolu s ním 1. prosince.