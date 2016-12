Sudety: Galerie lidí z okraje Česka, mnohdy z okraje společnosti

„Vůbec jsem netušil, že to fotografování bývalých Sudet, které jsem začal v roce 1990 pro právě založený časopis Reflex, mi přiroste k srdci, bude trvat léta a možná nikdy neskončí…“ říká fotograf Jaroslav Kučera a právě část z cyklu Sudety představí na výstavě v novém Czech photo centre v pražských Stodůlkách. Je to galerie lidí, kteří žijí na okraji republiky, mnohdy na okraji společnosti, někdy spíš galerka. Kučera má ovšem pro jejich životy, trápení i radosti pochopení a oni pro něj. Jinak by ho těžko nechali přistoupit tak blízko.